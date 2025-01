L’ultima partita. Nel posticipo di ieri. Sangiovannese e Figline in bianco

Si è chiusa ieri pomeriggio, con il posticipo Sangiovannese-Figline, terminato con il risultato di 0-0, la prima giornata del girone di ritorno della Serie D, raggruppamento E. Un turno che ha, se mai ce ne fosse stato bisogno, accertato il Livorno, sovrano indiscusso del campionato (5-0 al Follonica Gavorrano). Sono 6 i punti che separano la prima e la seconda forza del girone: sul secondo gradino del podio, però, non c’è più il Grosseto, che dopo otto vittorie consecutive, domenica si è fermato a Orvieto (i maremmani ora sono terzi), ma il Seravezza Pozzi, che ha battuto 2-0 la Fezzanese, sempre più in fondo alla classifica. Il Siena, nonostante il successo sul San Donato Tavarnelle, è ancora fuori dalla zona play off, ma di un solo gradino (è il Ghiviborgo a +1). Cinque, invece, le lunghezze che separano la squadra di Magrini dalla seconda posizione.