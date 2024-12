L’ultimo arrivato in casa biancorossa si presenta. "Pronti alla lotta per la salvezza». Degl’Innocenti carica il Terranuova

È stato uno degli ultimi innesti nella rosa del Terranuova Traiana in ordine di tempo. Si tratta di Tommaso Degl’Innocenti, centrocampista classe 1991, che è stato portato sulle rive del Ciuffenna dal direttore generale Simone Finocchi e dal responsabile area tecnica Andrea Morbidelli, voluto fortemente dal tecnico Marco Becattini. "Piano piano sto entrando in forma - ha detto il centrocampista nell’intervista concessa ai canali ufficiali della società valdarnese - conoscevo il mister e alcuni ragazzi avendoci giocato insieme, altri invece per averli affrontati come avversari. È uno spogliatoio nel quale sono entrato molto volentieri".

L’attenzione si sposta poi sul girone dove è inserito il Terranuova. "Un campionato veramente difficile perchè non ci sono squadre materasso - sottolinea Degl’Innocenti - tutte le formazioni ogni domenica possono guadagnare o lasciare sul campo punti preziosi alla fine dei giochi. Adesso poi inizierà un girone di ritorno che alla luce di alcuni movimenti di mercato di fatto potrebbe rappresentare un nuovo torneo. Ad ogni modo la qualità di questo gruppo è sotto gli occhi di tutti e possiamo fare bene, raggiungere la salvezza prima possibile".

Il feeling con Becattini non è nato certo adesso come sottolinea il centrocampista che proprio nell’ultima partita prima della sosta ha potuto registrare il suo debutto in maglia biancorossa. "È stata una bella sensazione adesso però dobbiamo guardare al futuro. Alla ripresa ci aspetta una partita difficile contro un Foligno che è una matricola ma vanta anche un tridente di tutto rispetto. Credo che anche per loro ci siano dei timori nel pensare di affrontare questa partita in casa nostra".

Passando agli obiettivi, personali e di squadra, Degl’Innocenti non ha dubbi. "Voglio ritrovare la forma migliore al più presto e dare una mano con la mia esperienza alla squadra. Tutti insieme sono convinto che possiamo e dobbiamo raggiungere la salvezza, con qualsiasi mezzo. Meglio ancora evitando la lotteria dei playout".