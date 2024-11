Lumezzane con il cuore. AlbinoLeffe a bocca asciutta

di Luca Marinoni

LUMEZZANE (Brescia)

Un gol di Malotti sul finire del recupero regala al Lumezzane una vittoria che profuma di alta classifica e infrange l’equilibrio del combattuto derby con l’Albinoleffe. Una sfida sempre aperta quella andata in scena al “Saleri“, che, proprio quando sembrava destinata a terminare in parità, ha offerto il guizzo che ha permesso alla squadra di mister Franzini di conquistare un successo di assoluto rilievo, infliggendo, nello stesso tempo, una nuova beffa finale alla compagine di Lopez. Il confronto si apre con un palo esterno colpito da Zoma dopo 2’, ma poi le difese prendono le misure e nonostante la voglia di fare delle due contendenti l’incontro non mostra grosse occasioni da rete. Superata la mezz’ora i rossoblù provano la conclusione con Malotti, ma la sfera termina a lato. Lo stesso esito caratterizza in seguito i tentativi di Ferro, Potop e Iori. All’intervallo è 0-0.

La ripresa si apre ancora nel segno dell’equilibrio, anche se, col passare dei minuti, i valgobbini riescono ad assumere una certa supremazia. Il primo brivido del secondo tempo, però, lo offre Zoma, che all’11’ in scivolata anticipa Filigheddu proteso in uscita, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. L’occasione creata ricarica gli ospiti, che rispondono colpo su colpo alle giocate del Lumezzane. La formazione di Franzini ha però il merito di credere fino in fondo alla vittoria e proprio sul finire del recupero riesce a mettere a segno il colpo da tre punti. Al 48’, infatti, i valgobbini costruiscono l’ultima azione della gara e Malotti anticipa tutti sul pallone che spedisce alle spalle di Marietta.