Maccianti al Gambassi. Il Fucecchio prende forma

Tra volti nuovi e importanti conferme prosegue la campagna di rafforzamento delle squadre dilettantistiche locali. Partiamo dall’Eccellenza dove il Fucecchio puntella ulteriormente il centrocampo. Dopo la conferma di Malanchi sono infatti arrivate anche quelle di Federico Cenci e Francesco Mariani. Il primo, fucecchiese doc classe 2000 e cresciuto nel vivaio, nonostante la giovane età è ormai un ‘veterano’ con 7 stagioni alle spalle e già 167 presenze. Il secondo, decisamente più esperto (classe ‘88), è arrivato lo scorso anno dopo aver esordito anche tra i professionisti ed aver collezionato oltre 200 presenze in Serie D. Scendendo in Promozione continuano le conferme pure in casa Real Cerretese. Mister Petroni, alla terza stagione in biancoverde, potrà infatti ancora contare sul difensore goleador Alessio Lamberti (‘96), a segno 4 volte nell’ultima annata, e sui centrocampisti Edoardo Nieri (‘01) e Lorenzo Meucci (‘94), due pedine di sostanza e affidabilità. Veniamo adesso al Gambassi, che per il prossimo campionato di Prima Categoria si è affidato a mister Mauro Falco e al diesse Celeste Sgariglia. La società termale ha infatti ufficializzato l’arrivo dell’esterno sinistro scuola Castelfiorentino Alessio Maccianti (53 ‘gettoni’ e una rete in Eccellenza), che nelle ultime tre stagioni ha giocato in Seconda Categoria col Monterappoli dopo averne disputate altrettante in Prima Categoria con la maglia del San Miniato. Poi è rientrato dal prestito al Capraia, con cui ha segnato 13 reti nell’ultimo torneo di Terza Categoria fiorentino, l’attaccante Giacomo Botti (‘02) mentre saranno ancora giallorossi i centrocampisti Andrea Mazzanti (‘04) e Alessio Oliva (‘99) e gli attaccanti Julian Kamberi (‘87) e Andrea Angioli (‘03). Nelle ultime ore è stato confermato anche Mattia Rosi (‘94). Infine, chiudiamo con il Monterappoli che dopo una serie di conferme ha annunciato anche la prima new entry per il prossimo campionato di Seconda Categoria. Si tratta del ‘cavallo di ritorno’ Jacopo Ninci (‘01), nell’ultima stagione in forza al Santa Maria sempre in Seconda Categoria.