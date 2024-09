Maceratese a porte chiuse: "Per noi è una novità"

"È un campionato in cui ogni gara presenta delle difficoltà e quindi non c’è da abbassare la guardia". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, avverte la squadra sulle insidie del match di domani a Porto d’Ascoli contro l’Atletico Mariner, formazione che dopo due turni non ha ancora mosso la classifica. "Giocheremo a porte chiuse – aggiunge – e per noi sarà una situazione insolita, poi dovremo stare attenti alle individualità degli avversari. Non ci saranno spettatori per causa di ordine pubblico". Il direttore generale della società biancorossa esamina la formazione locale. "Hanno degli elementi di valore ed esperienza, penso ad esempio al portiere Testa, lo scorso anno alla Civitanovese, al difensore Sosi e a Napolano che sa farsi valere sui calci piazzati, oltretutto giocheremo su un campo piccolo". La Maceratese si presenta all’appuntamento forte del buon inizio: due vittorie in campionato e altrettante in Coppa Italia. "La squadra è consapevole di essere partita con il piede giusto, però è sempre la gara successiva quella che conta di più e per noi è quella con l’Atletico". È indubbio che questo avvio abbia dato fiducia. "Non solo, anche serenità – osserva Serangeli – permettendoci di preparare bene le partite". Mercoledì a Montefano i biancorossi hanno vinto passando così il turno di Coppa Italia. "Quella partita – analizza – ha dato un bel segnale considerando che per 6-7 undicesimi la squadra era stata cambiata rispetto a quella che aveva battuto il Fano. I ragazzi hanno dimostrato sul campo che il gruppo è compatto e che possiamo contare su tutti". In questa partita Possanzini ha gettato nella mischia il difensore Grillo, la società aveva ufficializzato da poco il suo arrivo sebbene il giocatore si allenasse da tempo con la squadra. "È stata la sua prima gara ufficiale. Ha giocato 90 minuti da difensore centrale, peraltro non è il suo ruolo, e ha fatto bene pur non avendo mai disputato nemmeno un’amichevole in estate". Per domani non ci saranno Mastroippolito e Sciarra, in dubbio la disponibilità di Borgiani. Ieri Possanzini ha concesso un giorno di riposo alla squadra che oggi si ritroverà per la consueta rifinitura. "Siamo agli inizi della stagione – conclude Serangeli – ed è ancora presto per fare previsioni, l’Eccellenza in questi anni ha fatto vedere di iniziare in un modo e finire in un altro. E così non rimane che concentrarsi sulla prossima partita".