Maceratese, con Ruani i tre punti. Debutto da sogno contro la K-Sport

MACERATESE

3

K SPORT

2

MACERATESE: Gagliardini; Iulitti (30’ st Luciani), Sensi, Strano, Nicolosi (30’ st Martedì); Mancini, Pagliari (37’ st Vittorini), Gomis; D’Ercole (28’ st Di Ruocco), Minnozzi (37’ st Damiano), Cirulli. A disp.: Amico, Compagnucci, Chimezie, Troscè. All. Ruani.

K SPORT MONTECCHIO GALLO (4-3-3): Elezaj; Notariale, Nobili, Del Pivo, Baruffi; Magnanelli (23’ st Paoli), Eugenio Dominici, Pieroni (29’ st Sciamanna); Peluso, Bardeggia, Torelli (23’ st Vegliò). A disp.: Andreani, Franca, Giovanni Dominici, Rastelletti, Mazzari, Fiorani. All. Lilli.

Arbitro: Manzini di Verona.

Reti: 2’ e 9’ st Minnozzi, 11’ Bardeggia, 13’ st Strano, 45’ st Notariale.

Note. Spettatori 400 circa. Ammoniti: Eugenio Dominici, Bardeggia, Martedì. Angoli 1-5.

Un debutto da sogno per l’allenatore Pieralvise Ruani: la sua Maceratese batte la K-Sport Montecchio Gallo, seconda forza del campionato, si avvicina alla zona playoff e accende l’entusiasmo della tifoseria. Nel primo tempo la curva resta deserta in segno di protesta per quanto avvenuto in stagione, ma nella ripresa si riempe non facendo mancare l’incitamento alla squadra che segna altre due reti. C’è anche Matteo Minnozzi tra i protagonisti, non solo per la doppietta ma per una prestazione propositiva. In generale tutti i biancorossi forniscono una prova convincente contro un avversario che si è fatto apprezzare durante la stagione.

Veniamo alla gara. Il primo pericolo è portato da Peluso la cui conclusione è deviata in angolo. È vincente la risposta della Maceratese perché al 2’ Minnozzi addomestica il pallone calciato da D’Ercole e lo manda alle spalle del portiere. I biancorossi si portano in vantaggio tra le proteste degli ospiti che ritengono l’attaccante in fuorigioco, l’arbitro convalida il gol. Da azione d’angolo la K Sport pareggia all’11 con Bardeggia che di testa manda la palla in fondo alla rete. Gli ospiti si fanno apprezzare sul piano del gioco, ma anche i biancorossi privilegiano la manovra e calciano di più a porta, così la gara si mantiene piacevole. Ci prova soprattutto Minnozzi, che però non inquadra di poco lo specchio della porta al 23’ e al 30’. Si va negli spogliatoi con il risultato in parità.

Si riparte e la Maceratese al 9’ va di nuovo in gol ancora con Minnozzi. Gran merito anche di Cirulli, il giovane allarga in area per il compagno che calcia a rete e firma la doppietta. Passano pochi minuti e la Maceratese triplica: Cirulli dal fondo crossa al centro e Strano di testa manda la palla in rete. Il gol ha un potere unico: i biancorossi si rendono pericolosi al 16’ con D’Ercole la cui conclusione è neutralizzata da Elezaj. La partita è in mano alla Maceratese ma al 39’ c’è il primo campanello d’allarme quando Peluso manda di testa la palla sulla parte alta della traversa. Al 45’ gli ospiti riaprono la partita con Notariale, il rasoterra del giocatore finisce in fondo alla rete e i biancorossi devono così stringere i denti nel forcing finale dei pesaresi. L’arbitro assegna 6 minuti di recupero che la Maceratese controlla e alla fine passa all’incasso di 3 punti molto pesanti.