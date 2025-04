Maceratese: Crocioni critica le espulsioni nel big match contro K Sport

"Non siamo stati maturi nelle due espulsioni a Montecchio". In sintesi è quanto scritto da Alberto Crocioni (foto), presidente della Maceratese, dopo alcuni giorni dal big match perso in casa della K Sport. Il presidente si sofferma sui cartellini rossi sventolati dall’arbitro a Mastrippolito, che nell’intervallo è stato espulso lasciando in 10 i compagni e la squadra, e all’allenatore il quale dovrebbe avere un atteggiamento più calmo in partita perché il suo nervosismo non venga assorbito dai biancorossi. "La squadra – scrive Crocioni – ha lottato e dato tutto, abbiamo però peccato in maturità nelle due espulsioni che in una gara così delicata non dovevano verificarsi. La società ha dato e sta dando il massimo sotto ogni aspetto per raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione e per questo ringrazio gli sponsor che ci sono vicini. L’organizzazione e le capacità dello staff tecnico, che è riuscito ad amalgamare una rosa nuova, ci hanno permesso di arrivare in alto. Dobbiamo però gestire meglio molte situazioni ricordandoci chi siamo. Essere la Maceratese significa alzare il livello di attenzione e responsabilità. Infine, ma non per ultimo, un grazie di cuore ai tifosi che ci hanno seguito in massa in casa e in trasferta". Poi l’invito a non mollare. "La stagione – chiude il presidente – non è finita e bisogna crederci fino al termine, che sia spareggio oppure playoff".