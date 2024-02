Maceratese, dopo il derby: "È l’ora delle conferme"

"Con il Montegiorgio sarà un esame e vediamo se sarà una Maceratese matura". Giuseppe Sfredda (foto), diesse del club biancorosso, pensa al presente ben consapevole dell’importanza della gara casalinga di oggi. "Ci attende – spiega – una partita più complicata di quella giocata a Civitanova sette giorni fa. In quel caso era un derby che si prepara da solo, che dà tante motivazioni, che ha richiamato un numero considerevole di spettatori, quella vittoria ci ha dato fiducia ma adesso dobbiamo confermarci altrimenti non abbiamo fatto nulla". L’allenatore Dino Pagliari non potrà contare sullo squalificato Iulitti e su Ruani il quale da martedì tornerà comunque ad allenarsi con il gruppo. Adesso il pensiero è rivolto alle insidie del match di oggi. "Dobbiamo ripartire dalla prestazione offerta nel derby dove abbiamo dimostrato di avere tanta fame, di essere subito entrati in gara, ma occorre resettare tutto rispetto a sette giorni fa perché ora abbiamo l’occasione per intraprendere un certo cammino". I biancorossi dovranno prestare attenzione agli avversari. "Di fronte – spiega Sfredda – avremo un Montegiorgio che non fa barricate, che può contare su elementi di valore, di gamba e che ha dato filo da torcere a chiunque. Hanno poi Albanesi, uno che fa la differenza in D e che in estate avevamo cercato. Non dobbiamo guardare la classifica, dove stanno le altre". Il diesse è stato a contatto con la squadra in questi giorni. "Sono convinto che i ragazzi faranno ancora una volta una grande prestazione, la squadra si farà trovare pronta essendo ben consapevole della necessità dimettere sul piatto un qualcosa in più come sette giorni fa, del resto non possiamo permetterci di sprecare un’altra occasione".