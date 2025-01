Maceratese, doppio colpo. Presi Gomez e Ribeiro

La Maceratese rinforza il centrocampo ingaggiando Gaspar Ribeiro e Francis Gomez, ex Recanatese. Il centrocampista portoghese Ribeiro, classe 1998, arricchisce l’organico a disposizione di Matteo Possanzini che deve rinunciare forzatamente ad Armin Nasic, vittima di un infortunio nel match di domenica contro l’Atletico Mariner che si si teme possa tenerlo lontano a lungo dal terreno di gioco. La società si è assicurata un giocatore che da tempo frequenta il nostro campionato: in Italia ha conquistato un playoff di Eccellenza, una finale nazionale playoff, una Supercoppa in Calabria e, da protagonista, la vittoria del campionato con il Sambiase nella scorsa stagione. Nella prima parte di questa stagione ha militato nella Castiglionese, impegnata nel campionato di Eccellenza Toscana, dove è stato visto dallo staff tecnico biancorosso. Non solo, Ribeiro ha giocato in D dove ha collezionato 10 presenze con il Sant’Agata, mentre prima di arrivare nel nostro Paese ha maturato esperienze in Spagna e Portogallo, debuttando in D a 17 anni. Ribeiro può essere impiegato sia davanti la difesa sia come mezzala.

Il gambiano Gomez, classe 2000, ha indossato dall’ottobre del 2020 la maglia della Recanatese risultando tra i protagonisti della promozione in C dei giallorossi nella stagione 2021-22 vantando 30 presenze e un gol. Si tratta di un centrocampista centrale, dinamico che unisce qualità tecniche a una buona fisicità.

I due arrivi vanno a colmare un’esigenza dettata dalla partenza di Kalagna Gomis, accasatosi a Matelica, e dal recente infortunio di Nasic il quale ora si sottoporrà a ulteriori accertamenti. A ciò si aggiunga l’infortunio di Lorenzo Albanesi, da tempo il tecnico Possanzini non può contare su di lui.

La Maceratese è ora attesa da una serie di partite di fondamentale importanza e per questa ragione la dirigenza non si è tirata indietro per mettere lo staff tecnico nelle migliori condizioni.

La squadra sta gettando le basi per la gara di domenica a Montegranaro, da oggi i tifosi biancorossi possono acquistare i biglietti alla tabaccheria Monachesi, in via dei Velini 36. Il botteghino dello stadio sarà comunque aperto il giorno della partita. Per questa gara sono 400 i posti disponibili per la tifoseria biancorossa. Questa partita sanche arà trasmessa in diretta su Tvrs, canale 13, dove la telecronaca sarà affiancata da un commento tecnico di un affiliato dell’associazione allenatori.