Maceratese-Montefano: "Bisogna tornare ai 3 punti"

"La vittoria ci manca da due turni e quindi la partita di oggi arriva in un momento particolare per noi". È quanto dice Stefano Serangeli, direttore generale della Maceratese, alla vigilia della gara contro il Montefano, fischio d’inizio alle 15. "Oltretutto – aggiunge – loro dopo il cambio di allenatore hanno infilato il pareggio a Chiesanuova e la vittoria con il Fano. Per noi si presenta una gara difficile da affrontare e dovremo mettere in campo la massima determinazione". Non solo, in casa la Maceratese ha conquistato 5 punti in quattro gare, tra le squadre di testa è quella ad averne fatti di meno. "A oggi la statistica dice effettivamente che sul nostro campo abbiamo fatto più fatica, ma ciò non indica particolari problemi in tal senso. In noi c’è una grande voglia di tornare al successo".

L’allenatore Possanzini non potrà contare su Bracciatelli, Oses e Albanesi, ancora bloccati in infermeria. "Sono gare – aggiunge Serangeli riferendosi alla partita di oggi – in cui gli episodi faranno la differenza, in cui serviranno attenzione e determinazione per sfruttare al massimo le occasioni. In settimana i giocatori hanno lavorato sodo per studiare quelle soluzioni che possano mettere in difficoltà gli avversari, sono stati poi curati quei particolari che possono fare la differenza. C’è grande fiducia sul lavoro svolto e sulle scelte fatte all’inizio. Il campionato è lungo: non dimentichiamo che lo scorso anno chi era in testa dopo nove giornate non è arrivato ai playoff".

La Maceratese ha già affrontato in Coppa Italia il Montefano e in entrambe le volte i viola sono stati battuti. "Quello – sottolinea Serangeli – è un capitolo chiuso, nel senso che quelle due partite non fanno alcun testo perché sono state disputate nei mesi scorsi, i momenti erano completamente differenti e il Montefano aveva un altro allenatore". La Maceratese vuole ritrovare il sorriso in casa, l’ultimo successi risale al 15 settembre contro il Fano.