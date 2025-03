Maceratese sul mercato, contattati due portieri

Ieri il portiere Federico Gagliardini era a bordo campo allo stadio della Vittoria mentre i compagni si stavano allenando, per il direttore sportivo De Cesare sono ore passate al telefono alla ricerca di un portiere per le ultime decisive partite della Maceratese in cui è in palio la promozione in D nell’appassionante duello con la K Sport. La dirigenza è in attesa di conoscere la risposta di due numeri uno ex Lega Pro, diciamo che domani o giù di lì si dovrà sapere se hanno accettato la proposta perché c’è da preparare la gara di domenica quando all’Helvia Recina - Pino Brizi sarà di scena il Chiesanuova, terzultimo atto del campionato di Eccellenza. Poi i biancorossi saranno attesi dallo scontro diretto a casa del K Sport Montecchio Gallo e infine dal match casalingo con il Monturano Campiglione. In questo momento in cima ai pensieri c’è chi potrebbe prendere il posto di Gagliardini che nei prossimi giorni si sottoporrà a ulteriori accertamenti, ma si teme che debba stare fermo almeno per un mese. Dalla società è arrivato il via libera, ma non è una ricerca semplice e tra i nomi sondati c’è anche quello di Emiliano Viviano, l’ex numero uno in serie A ha declinato la proposta anche perché il giocatore si è infortunato durante la Kings League, un format di calcio a 7. Ciò per dire che si sta telefonando a tappeto a chi potrebbe dare una mano in questa fase decisiva della stagione.

Si sta invece allenando con i compagni Nicolò Sansaro, il portiere classe 2005 preso in estate dalla Maceratese dopo l’esperienza in Eccellenza con la Jesina, il giovane è stato costretto a fermarsi per un mese e mezzo a causa di un infortunio. Nell’infermeria biancorossa c’è anche l’esperto difensore Lucero, il giocatore dovrà restare ancora ai box per un paio di settimane. L’attaccante Cognigni, come ogni martedì, ha svolto un lavoro differenziato.

Oggi la squadra riprenderà gli allenamenti ma non ci saranno né Ciattaglia né Bongelli, i due sono stati convocati dalla selezione regionale under 19 e saranno a Cattolica per disputare un test di allenamento contro i pari età dell’Emilia Romagna. L’allenatore Possanzini ha iniziato a preparare la gara di domenica contro il Chiesanuova, un match che presenta non poche insidie.