Magic Pizza si impone in rimonta

Nella 3° giornata della Serie A Giara Assicurazioni la capolista Magic Pizza torna a vincere dopo 2 pareggi, sotto 1-3 all’intervallo contro il Foto Express, si impone 5-3 con le doppiette di Alushi e Calzavarini e la rete del sorpasso di Bruggemann su punizione. Cade per la 2° volta, il Bar la Coccinella, sconfitto dalla Baracca di Guendalo che già dopo 7’ è sul 3-0, poi 4-2 e 5-3 finale, poker di Valentino, gol e assist per Virgili, non basta la tripletta di Sgargetta al Bar la Coccinella. Ancora punti gettati al vento dal Francolino, il tiro libero di Malagutti del 5-3 al 16’ della ripresa sembrava avesse messo in ghiaccio la partita e affossato il Fast Car, che, invece, segna 4 gol in 7 minuti e aggancia il Bar la Coccinella al 2° posto. Il Basilico sconfigge 3-1 gli Irruentes e vendica la sconfitta patita 3 settimane fa nella Finale del Tabellone B della Winter Cup, Irruentes avanti con Laftimi, poi Mantovani, Tumidei e Sisti.

Nella Serie B Edilizia Marchetti il Tabacchi Levigatura Marmi va avanti per 3 volte, Contestabile e doppietta di Fabbri, ma la Pizzeria Zadrima vince 5-3 e timbra il suo 3° successo consecutivo, tripletta di Caselli. Male il Carni e Sapori, 1-6 contro il Sant’z la Barberia, doppietta di Villani e reti di Ferrando Colli, Salvatore, Khedraoui e Morina. Prosegue la risalita anche dell’Osteria Strabassotti, 7-2 all’Autofficina Lodi. Il Dolce Dormire accentua la crisi dell’Autocarrozzeria Giudice, 3-0, Mazzini Fei, Sansoni e Casini.

Nella Serie C Siever Plant Engineering la capolista Bondeno sconfigge 4-2 il Ludovico, Caldare, Mattioli e doppietta di Bontempi; non basta al Villaregia la cinquina di bomber Losacco, il Cral Petrolchimico vince 8-5 e scavalca al 2° posto il Seven & Montebello che osservava il turno di riposo: una doppietta a testa per Nardini, il migliore dei suoi, Bouiche e Iannucci e reti di Valentino e Parisi. La Termoidraulica Sgarzi asfalta l’Hangar, 9-1 con tripletta di Pelati e doppietta di Falvo. Terzo ko di fila per il Futsal Spic a cui non basta essere avanti per 4-0 all’intervallo: il Vuoiqueikiwi la va a vincere 6-5 con le reti di Chiccoli, Sinjari, Rizzato e bis di Soriani.