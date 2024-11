Magrini: "Abbiamo perso la fiducia. La responsabilità di tutto è solo mia"

E’ difficile dare una spiegazione: anche il tecnico bianconero Lamberto Magrini (foto), stenta a capire come mai la Robur si sia trasformata tra il primo e il secondo tempo. "Non so se siamo rientrati male per un calo fisico, caratteriale o tecnico-tattico – dice il mister –. Di fatto dopo il loro gol abbiamo perso fiducia, le certezze che avevamo nel primo tempo. Subire due reti in pochi minuti su due palle inattive, ci ha poi tagliato gambe. Una reazione c’è stata nei minuti finali, ma avendo dato tutto è stato impossibile rimetterla in piedi". "Nei primi quarantacinque minuti, invece, abbiamo giocato nella loro metà campo – prosegue – abbiamo spinto con le mezzali, con Masini, con tutti. La squadra era viva, tosta, concentrata. Poi non siamo usciti dagli spogliatoi. Se c’è stato il crollo qualcosa evidentemente è successo".

Cosa fare allora? "Dovremo analizzare bene la gara, valutare gli errori commessi – sottolinea l’allenatore della Robur –. Dispiace perché durante la settimana ci alleniamo sulle palle inattive. Eppure anche domenica scorsa a Figline, e avevamo anche una squadra più strutturata, abbiamo preso gol su palla inattiva, benché poi annullato. Su questo dobbiamo migliorare". Il mister non cerca alibi. "Dare la colpa agli altri sarebbe la cosa più facile – le sue parole –, ma io, nella mia umile carriera, ho sempre sostenuto che se accetto di allenare un gruppo me ne prendo la responsabilità. Non sarebbe corretto puntare il dito contro un ragazzo. Posso attaccarli se vedo che non si allenano bene, ma se fanno una figuraccia, devo assumermi io la responsabilità. Scaricare sulla squadra o sulla società sarebbe troppo semplice. Le cose belle fanno piacere, ma si devono accettare anche le sconfitte, gli insulti, le critiche e le contestazioni: fanno parte del calcio".

Domenica i bianconeri sono attesi dall’ostica trasferta sul campo del Follonica Gavorrano. "Nessuna partita è facile – afferma Magrini –. Anche quelle che abbiamo vinto, sono state gare sofferte. Ancora non riusciamo a gestire bene la palla in mezzo al campo. Se non hai personalità nella gestione della palla fai fatica. E’ dall’inizio che ci lavoriamo: avevamo fatto un passo avanti, ma oggi no. Potevamo fare di più". "Il rigore – chiude il mister –? Non ho visto bene. E comunque, come diceva Boskov, ‘Rigore è quando l’arbitro fischia’. E’ singolare comunque che in 13 giornate non abbiamo ancora avuto un rigore a favore. Non dipende da noi, dobbiamo accettarlo".

Angela Gorellini