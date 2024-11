Promozione: il Valsetta Lagaro recupera il doppio svantaggio. Molti rimpianti per Pirreca (infortunato) e compagni. Centese perfetta per un’ora, poi si fa rimontare

centese

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Sassu, Aiello (65’ Frentei), Pirreca (55’ Bonvicini), Costantini, Bonacorsi (64’ Sanci). A disp: Grandi, Bonazzi, Minelli, Govoni, D’Aniello, Novi. Allenatore Di Ruocco.

Arbitro: Samuele Romini di Ravenna. Marcatori: 20’ Pirreca, 51’ Aiello, 70’ Borghesi e 85’ Pierucci.

Note: espulso l’allenatore in seconda Edoardo Marchi. Ammoniti Aiello, Pirreca e Garetto.

Nel giorno del lancio del nuovo inno, una Centese sprecona non riesce a gestire il doppio vantaggio e si fa raggiungere nel finale. Per oltre un’ora i biancocelesti hanno avuto il pieno controllo della partita, almeno fino all’uscita di Aiello e dell’infortunio di Pirreca (nella foto, il centravanti si è procurato una distorsione alla caviglia). Dopo 3’ Quaquarelli potrebbe sbloccare la gara, sugli sviluppi di un calcio d’angolo è dimenticato sul secondo palo, ma non ne approfitta, calciando alle stelle. Al 15’ è Costantini ad andare vicino al gol, il suo tiro da distanza ravvicinata esalta le doti del portiere bolognese, che para con un bel riflesso. Al 20’ la Centese trova il gol. E’ il frutto di una bella azione corale, un fraseggio sulla catena di destra, finché il pallone arriva sui piedi di Pirreca, che salta il diretto avversario e indovina l’angolo lontano. Nel finale lo stesso Pirreca raddoppia, ma il direttore di gara annulla tra le proteste per un sospetto fuorigioco. Nel secondo tempo la Centese preme sull’acceleratore e raddoppia con Aiello, bravo a raccogliere un cross di Costantini e a centrare la porta con un tiro al volo spettacolare. La Centese va vicino al gol in altre tre occasioni, sempre con Sanci in contropiede, ma non riesce a finalizzare. Su un lungo lancio un mai domo Valsetta Lagaro accorcia le distanze: la difesa centese respinge corto e proprio sui piedi di Borghesi, che raccoglie all’altezza del dischetto del rigore e insacca. Il pareggio ospite arriva al 40’ sugli sviluppi di una mischia in area, Pierucci da buona posizione e sorprende il portiere.