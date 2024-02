Magrini: "Grandissimo primo tempo. Nella ripresa il calo ma buona gestione"

Una vittoria facile facile, per il Siena. "Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo – ha affermato il mister bianconero Lamberto Magrini (nella foto) –, ci abbiamo messo aggressività, siamo stati bravi a riconquistare palla e ripartire, cercare la profondità. Veder riproposti i concetti che presentiamo, è un piacere, per noi dello staff ma credo anche per i ragazzi, che arrivano con facilità alla conclusione, vedi le chance capitate a Candido, Boccardi o Galligani. Se quanto proposto non venisse bene, i giocatori, si scaricherebbero. E, dal momento che in rosa ci sono tanti giocatori strutturati, come Biancon, Cavallari, Granado, Ricciardo… potremo fare anche di più sui calci piazzati. Abbiamo un grande potenziale su cui lavoriamo ogni sabato. Il venerdì ci concentriamo invece su quelli a sfavore".

"Nel secondo tempo – ha proseguito –, siamo calati un po’ fisicamente, Cavallari, Bertelli, Morosi, erano un po’ affaticati. Ma abbiamo controllato abbastanza bene la gara. La mia presenza in panchina è fondamentale soprattutto nei cambi: anche oggi, avendo alcuni ragazzi un po’ in affanno, avrò cambiato idea almeno dieci volte su chi sostituire e su quale sistema di gioco adottare… e quando non ci sei e devi comunicare agli altri le tue decisioni è tutto più complicato".

A proposito di cambi, stavolta il mister, nonostante il risultato stesse sul 3-0, ha preferito inserire giocatori di esperienza. "Ho un brutto difetto – ha sottolineato Magrini –, non mi fido del gioco del calcio. Anche con un buon vantaggio, puoi rischiare di prendere gol e di andare in ansia. Non è che non ho fiducia nei giovani. Quando avremo la certezza di aver centrato il nostro traguardo anche chi finora troverà il proprio spazio, non un contentino, ma proprio la maglia titolare. Pur tenendo conto del fatto che abbiamo anche altri obiettivi da centrare: ci piacerebbe terminare la stagione imbattuti, cosa che onestamente in carriera non ho mai visto. E anche finire con il miglior attacco e la miglior difesa: credo che i ragazzi abbiano tutti un proprio traguardo personale. Come Galligani che punta al titolo di capocannoniere. Piccole soddisfazioni secondarie a fare da cornice a quella più grande". La promozione, sabato, passerà dal Due Strade, contro lo Scandicci. "Sono andato a Foiano a vederli – ha chiuso il mister –, sono una bona squadra, con una bella struttura, in salute, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ma come ho sempre detto tutto dipende solo ed esclusivamente da noi".