MALTEMPO. Dal calcio al rugby alla pallavolo. Ecco chi si ferma

La situazione è in divenire, soprattutto per quel che riguarda la giornata di domani: com’è facile intuire, sarà il meteo a rappresentare la variabile principale. Ci sono tuttavia già stati i primi rinvii e si prospetta quindi un weekend sui generis per lo sport pratese anche alla luce dell’ordinanza di chiusura degli impianti sportivi del territorio firmata dalla sindaca Ilaria Bugetti. Per quest’ultimo motivo quindi, tutte le partite programmate per la giornata odierna sul territorio pratese saranno giocoforza rinviate, mentre per domani resta aperto uno spiraglio. Anche se alcune federazioni hanno già agito in autonomia anche per domenica.

Partendo ad esempio dal rugby: le prime squadre di Cavalieri e Gispi avrebbero comunque osservato un turno di riposo perchè lo prevedeva il calendario, ma si fermerà anche l’attività giovanile: è stata rinviata anche la gara fra i Cavalieri U16 e i pari età dei Centauri fissata a Sesto Fiorentino alle 16 di domani. Stop anche per la pallavolo: non si giocherà infatti Kabel Volley Prato – Arezzo, inizialmente prevista al palazzetto del Keynes, a seguito del Comitato Regionale Fipav Toscana. Per quel che riguarda il futsal, ieri non si è giocata la gara di Serie C femminile al Palasport tra Prato C5 e Pistoia Women. E oggi non si giocherà la partita Montebianco-Bulldog Lucrezia, rinviata al 22 marzo.

E dulcis in fundo, il capitolo legato al calcio: l’attività agonistica è da considerarsi sospesa, per la giornata di oggi. Ciò vuol dire che le compagini pratesi, sia quelle militanti in Terza Categoria che quelle impegnate nei campionati giovanili, non scenderanno in campo. Il comitato toscano ha invece confermato il turno di Prima e Seconda Categoria fissato per domani. Anche se molto dipenderà da eventuali ordinanze del Comune, qualora la chiusura dei campi sportivi dovesse essere prorogata.

Giovanni Fiorentino