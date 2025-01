Mandolini al San Costanzo

Il Castelfidardo (serie D) si è preso in prestito dalla Vis Pesaro, il portiere Michael Munari classe 2005, un giocatore che fino ad ora ha trovato poco spazio in serie C anche per l’altissimo livello espresso dai biancorossi, ma che ha doti e qualità da vendere. La Civitanovese (serie D) si è assicurata l’attaccante argentino Luis Villa, classe 1992. A proposito della Civitanovese alcune voci vorrebbero che il forte attaccante Vittorio Esposito sarebbe pottebbe cambiare squadra.

In Eccellenza il Matelica ha ingaggiato il difensore Ivan Ziroli, classe 2001 Atletico Bgm in precedenza ha giocato con l’Aquila (serie D) e Rotonda. Dal Giulianova è molto vicino all’Atletico Mariner il difensore Andrea De Vito, classe 1991 nella prima parte di stagione al Giulianova. Il Fabriano Cerreto del neo mister Gastone Mariotti sta vagliando il mercato per un centrale difensivo e un attaccante. Il diesse Massimo Bertini del San Costanzo (capolista del girone A di Prima categoria) ha messo nero su bianco con Mattia Mandolini, centrocampista classe 2005 che in questa prima parte della stagione era nella rosa della Marottese Arcobaleno. Cosimo Pio D’Amicis, classe 1999 centrocampista ex Lanciano è un nuovo calciatore dell’Atletico Azzurra Colli (Promozione girone B).

Due nuovi arriva al Real Altofoglia (Prima categoria), si tratta Lorenzo Santi, classe ‘94, un esterno d’attacco che con la sua duttilità va ad arricchire lo scacchiere a disposizione di Mister Melini. Nel suo bagaglio di esperienze, oltre ad aver vestito i colori del proprio paese (il Borgo Pace) vanta esperienze in promozione con la maglia della Vadese ed in prima categoria con la Mercatellese. L’altro acquisto è Gianmarco Serafini è un centrocampista classe 1999 dotato di tecnica e ottima fisicità. Cresciuto nel settore giovanile del Fossombrone, ha poi esordito in prima squadra, consolidando la sua esperienza negli ultimi anni con la Nuova Real Metauro.

am. pi.