Mansi: "Il Follonica Gavorrano punta in alto"

I programmi di inizio stagione stanno andando avanti nel modo giusto. In casa Follonica Gavorrano il patron Luigi Mansi fa un bilancio di questo 2023: Dalla prima squadra alle giovanili. "Ci apprestiamo a fare una seconda parte di stagione che mi auguro sia soddisfacente sul piano sportivo – dice Luigi Mansi sull’andamento della serie D –. Puntiamo in alto. Giochiamo partita dopo partita. Ma pretendo serietà in campo e spettacolo. Nessuna delle nostre squadre ci sta deludendo". Prima squadra, ma non solo. "La prima squadra è la punta dell’iceberg di un’organizzazione grandissima di 450 persone – aggiunge Mansi – e tutti stanno portando avanti gli obiettivi seguendo i programmi di inizio anno. Sono soddisfatto di quello che sta facendo la prima squadra e la società. In campo dilettantistico seguiamo anche lo Scarlino, primo in classifica in Seconda categoria". Organizzazione importante quella dei minerari che sotto più aspetti stanno diventando un club élite. "Faccio i complimenti a coloro che si occupano dell’organizzazione del Follonica Gavorrano. Stiamo portando avanti un progetto serio in maniera manageriale – chiude Mansi –. La collaborazione con l’Empoli sta dando i propri frutti. Sono molto soddisfatto di come stiamo lavorando. Vogliamo essere significativi e vogliamo avere il primato in Maremma sotto il profilo organizzativo e manageriale".