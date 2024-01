Mantova, sogno Serie B. Oggi la “trappola“ Giana

Il Mantova gioca d’anticipo per consolidare la sua voglia di serie B e questa sera (si parte alle 20.45) la capolista aprirà il programma della ventitreesima giornata ospitando al "Martelli" un cliente da prendere con le molle come la Giana. Di questo ne è convinto anche mister Possanzini, che nel corso della settimana non ha perso occasione per mettere in guardia i suoi giocatori: "Loro sono una squadra propositiva – è l’analisi del tecnico virgiliano – che raccoglie più punti in trasferta che in casa e nel tempo ha acquisito sempre più consapevolezza". Un ostacolo molto impegnativo per i biancorossi che sono reduci da un successo difficile come quello conquistato sul terreno della Pro Sesto: "La cosa più importante – ricorda con un sorriso l’ex attaccante – viste le condizioni del terreno di gioco, è stata tornare a casa senza infortuni. In ogni caso il Mantova ha interpretato la partita molto bene. Un po’ di pressione (dopo le vittorie ottenute da Padova e Triestina – ndr) la sentivamo, ma abbiamo avuto pazienza nel primo tempo e siamo riusciti a colpire nella ripresa, una prova di maturità".

Un atteggiamento che sarà molto utile in questa corsa che i virgiliani sono decisi a portare avanti fino in fondo. Proprio in questo senso dev’essere letto il mercato, che, dopo un trequartista come Bombagi, ha messo a disposizione di Possanzini un difensore esperto come De Maio (classe ‘87), suo compagno ai tempi della comune militanza nel Brescia: "Il suo arrivo – spiega l’allenatore – risponde innanzitutto ad un’esigenza numerica dopo il ritiro di Suagher. È un ragazzo per bene e umile. Con lui e Bombagi sono arrivati due giocatori di qualità, che hanno accettato le condizioni della società e del gruppo. Per noi era fondamentale non rompere gli equilibri che abbiamo creato". Il duello lombardo di questa sera con una Giana che ha tolto subito i panni della matricola per consolidarsi in zona play off sarà un nuovo, importante esame che il Mantova dovrà superare sulla strada che conduce al sogno chiamato serie B.

(4-3-3): Festa; Celesia, Redolfi, Brignani, Radaelli; Burrai, Muroni, Tromboli; Mensah, Wieser, Galuppini. all.Possanzini.