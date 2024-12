Marginone sfida il Casalguidi: occasione per risalire la classifica

Dopo la sconfitta esterna nel derby contro il Pietrasanta capolista, il Marginone torna a giocare al "Tei", in casa, contro il Casalguidi, nell’anticipo di questo pomeriggio, alle 14.30, per la quindicesima giornata.

La gara di domenica scorsa ha avuto una storia a sé, con i ragazzi di Moretti che, fino al primo gol, erano riusciti a tener testa alla capolista, facendo vedere buone cose e buone individualità. Poi, una volta subito il gol, i padroni di casa hanno sciorinato un calcio aggressivo che, non a caso, consente loro di essere primi in classifica con due punti di distacco dalla seconda, il San Giuliano.

Le partite che deve vincere il Marginone sono altre, sono quelle contro formazioni dirette concorrenti per la salvezza. La gara di oggi contro il Casalguidi può essere l’occasione giusta per ripartire e provare a risalire la classifica. Quella classifica che vede attualmente gli arancioneri al terzultimo posto, con 13 punti, a due sole lunghezze dalla quintultima, il San Marco Avenza a 15 e dal Firenze Ovest, davanti, con 14. Quello contro il Casalguidi sarà un match molto difficile, una finale; come lo saranno tutte le gare da qui alla fine e, a questo punto, è vietato lasciare punti pesanti per strada.

"Sarà una partita sicuramente con dei pensieri in campo un po’ diversi – ha commentato Paolo Moretti – , perché siamo due squadre che abbiamo bisogno di fare punti in maniera forte. Per questo motivo cercheremo di farli, anche perché, nelle prossime tre partite, avremo altrettanti scontri diretti e tutto ha un valore più importante. I ragazzi fisicamente stanno bene, li vedo molto motivati e non ci saranno infortunati. Credo che farà il suo esordio dal primo minuto il centrocampista Bellandi, arrivato per darci una mano dal Ponte Buggianese, anche se di proprietà del Tau. Si respira un’aria positiva e sono molto fiducioso sulla prestazione della mia squadra".

Il 2024 della formazione di Moretti terminerà con un’altra sfida casalinga contro l’Intercomunale Monsummano: un’altra partita da vincere assolutamente per conquistare punti importanti per la salvezza.