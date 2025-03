Masi, boccata d’ossigeno

Portuense1Masi Torello2

PORTUENSE: Wangue, Buriani, Masu, Di Domenico, Alberi, Sassoli, Simeoni, Cocchi (10’st Duò), Baglietti (16’st Omodela), Braghiroli, Fantoni. A disp: Cova, Izzo, Zappaterra, Schincaglia, Zamuner, Di Masi, Dmytruck. All. Baiesi.

MASI TORELLO VOGHIERA: Broccoli Chiossi, Tosse (35’st Ghali), Cattin (41’st Nardini), Fiore, Mazzoni, Nannini, Quarella Erik, Maistrello, Maione, Toffano. A disp Yan, Baldon, Quarella Thomas, Nannini, Vidali, Coccomero, Jawneh. All. Cappellari.

Arbitro: Matteo Sani di Faenza.

Marcatori: 6’pt Toffano, 40’pt Maione, 28’st Braghiroli.

Note: ammoniti Broccoli, Chiossi, Tosse, Ghali.

Vale doppio la vittoria esterna del Masi, che espugna il "Bellini" grazie a due gol realizzati nel primo tempo, approfittando di una Portuense rimaneggiata e sterile in attacco. Buona la prima dunque del nuovo allenatore "Bubu" Cappellari, che parte con il piede giusto nella nuova avventura. La Portuense era senza gli squalificati Gaiani e Sovrani e di Mirontsev, che ha salutato la compagnia in anticipo: è il nono giocatore a non aver accettato l’austerity del nuovo corso della Portuense. In campo Baiesi – al rientro in panchina dopo aver scontato la squalifica – ha mandato in campo una squadra giovanissima, imperniata sulla Juniores Elite. Dopo pochi minuti la partita si complica per i padroni di casa: sciagurato tentativo di dribbling del portiere Wangue, Toffano gli soffia il pallone e insacca. La Portuense potrebbe pareggiare al 38’ con Masu, in contropiede, il pallonetto davanti all’ex rossonero Broccoli è fuori misura. Breve giro di lancette e il Masi raddoppia: i biancoverdiblù sfondano centralmente, Maione entra in area e trafigge Wangue con un tiro sul primo palo. Il secondo tempo si apre con un’iniziativa di Simeoni, un tiro rasoterra dal limite che chiama Broccoli a un difficile intervento. Al 7’ Fantoni si fa largo sulla fascia mette in mezzo, Baglietti dal dischetto del rigore di prima intenzione sfiora il palo. Al 28’ prodezza di Braghiroli, una punizione pennellata dalla media distanza, supera la barriera e si insacca all’incrocio. Al 40’ sempre Braghiroli potrebbe pareggiare, ma il suo tiro in mischia è alto di poco. Al 43’ in contropiede il Masi ha l’opportunità di calare il tris, Ghali smarca di tacco Maione, che in area non ne approfitta.

Franco Vanini