Masi-Castenaso, botta e risposta con gol

masi torello

1

atletico castenaso

1

MASI T. VOGHIERA: Broccoli, Rubbi, Tosse (58’ Fiore), Mazzoni, Quarella E., Cattin, Chiossi (70’ Ginesi), Boschini, Maistrello (61’ Toffano), Maione, Parmeggiani. All. Lega. A disp. Bianconi, Quarella T., Baldon, Nardini, Vidali, Ghali.

ATL. CASTENASO: Albertazzi, Gaudiano (70’ Meacci), Alberti, Vinjolli, Garuti, Anania, Maddaloni, Macaluso (70’ Crimi), Cini, De Brasi, Semprini (61’ Zaccherini; 87’ Bolelli). All. Mazzoni. A disp. Avino, Morelli, Frison, Ghirardini, Napolitano.

Arbitro: Cavallari da Finale Emilia.

Reti: 32’ De Brasi; 54’ Parmeggiani

Si sono divise la posta in palio, Masi Torello Voghiera e Atletico Castenaso, che ieri hanno chiuso sull’1-1. Un risultato sostanzialmente giusto per quanto si è visto sul terreno di gioco, con le due squadre che hanno dato vita ad una gara combattuta: meglio gli ospiti nella prima frazione in termini di occasioni, buona prestazione dei padroni di casa nella ripresa. Come detto, l’avvio del match ha visto maggior intraprendenza dell’Atletico Castenaso, che già all’8’ si è reso pericoloso sugli sviluppi di una rimessa laterale eseguita da Gaudiano, per l’assist di De Brasi a Cini che, di testa, ha spedito la palla alta sulla traversa.

All’11’ è sempre De Brasi a servire Cini per la conclusione, ottimamente parata da Broccoli. Al 14’ l’azione più interessante dei masesi ad opera di Erik Quarella che, dopo una cavalcata dalla difesa alla trequarti avversaria, cerca e trova la sponda di Maione, entra in area, ma viene fermato da un difensore avversario al momento del tiro. Al 32’ passa la compagine bolognese: il lungo lancio del portiere Albertazzi raggiunge De Brasi involato verso la porta, che con un preciso pallonetto supera Broccoli in uscita e spedisce la palla sotto la traversa. Al 34’ è Semprini a rendersi pericoloso con un tiro verso l’angolino alla destra di Broccoli, ma il portiere non si fa sorprendere e respinge. Ed è sempre Broccoli protagonista al 36’, con una determinante parata sul tiro al volo di Maddaloni. Nella ripresa, il Masi rientra in campo con maggior piglio e al 5’ è Maione, su cross di Rubbi, a tentare una rovesciata con la palla che termina alta sulla traversa. È il preludio al gol che arriva al 9’, con un ottimo cross di Maistrello a servire l’accorrente Parmeggiani che, da due passi, deposita la sfera in fondo al sacco. Al 15’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Semprini riceve palla all’altezza del limite dell’area e tenta la conclusione che si spegne di poco a lato. Al 34’ l’ultimo, vero sussulto del match con il gran tiro del neo-acquisto Ginesi per il Masi, vanificato da Albertazzi.

Valerio Franzoni