Masi Torello a picco in casa. Il Felsina domina al ’Villani’

masi torello

0

felsina

4

MASI T. VOGHIERA: Bianconi, Quarella E., Tosse, Boschini (74’ Vidali), Fiore (82’ Nardini), Cattin (46’ Ghali), Chiossi (46’ Toffano), Nardini (58’ Mazzoni), Maistrello, Maione, Parmeggiani. All. Lega. A disp. Broccoli, Baldon, Ginesi, Quarella T..

FELSINA: Maiella, Vignudelli, Grande, Tonelli (82’ Inzaina), Di Mascio, Vallasciani (55’ Sambarino), Brunori (82’ Perin), Orsini (82’ D’Apote), Adeyemi (84’ Boni), Grazia, Gamberini. All. Buttignon. A disp. Sillah, Capitani, Tinica, Colace.

Arbitro: Clemente da Ravenna.

Reti: 8’; 66’ Adeyemi, 33’ Brunori, 80’ Orsini.

Note: ammoniti Boschini, Nannini, Vallasciani e Quarella E.. Espulso Maiella.

Resta complicata la classifica del Masi Torello Voghiera, strapazzato nella sfida salvezza del "Villani" contro il Felsina che si è imposto per 4-0. Un risultato inclemente per l’undici di mister Lega, che ha sofferto le incursioni offensive avversarie, ma cui va dato merito di aver sempre cercato di reagire. La cronaca si apre al 4’, con il Masi che beneficia di un calcio di punizione a pochi passi dal limite dell’area avversaria: se ne incarica Chiossi, il cui tiro indirizzato verso l’angolino basso alla destra di Maiella, viene respinto dallo stesso portiere. Al 7’ un altro calcio piazzato in favore dei padroni di casa, stavolta affidato a Maione, che mira allo specchio della porta, ma Maiella non si fa sorprendere. Fatale all’8’ il contropiede avversario concretizzato ad Adeyemi, bravo a mantenere palla sull’uscita dai pali di Bianconi e ad insaccare lo 0-1. Al 26’ nuovo brivido per il Masi, causato dal tiro di Brunori, andato a stamparsi sulla traversa. Brunori che si rifà al 33’ quando Adeyemi, dopo aver superato in dribbling i difensori avversari, gli consegna la palla davanti alla porta: il numero 7 del Felsina non si fa pregare e sigla il raddoppio. Al 41’ è Nannini a tentare di ridurre le distanze con una conclusione dal limite dell’area, bloccata dall’estremo difensore ospite, che quattro minuti più tardi sventa ancora il gol sul colpo di testa ravvicinato di Tosse sul preciso cross di Fiore.

Si va alla ripresa, con i padroni di casa che cercano di cambiare le sorti del match, ma invano. Al 21’, infatti, il Felsina incrementa il proprio vantaggio con Adeyemi che, favorito anche dalla scivolone di Bianconi in uscita sul terreno reso insidioso dalla pioggia caduta in questi giorni, si invola verso la porta e deposita in rete. Al 35’ è Orsini, su assist di Adeyemi, a calare il poker. Da annotare, allo scadere, il cartellino rosso a Maiella per il fallo fuori area ai danni di Vidali: sostituzioni esaurite per il Felsina che ha affidato i pali all’attaccante Gamberini nei minuti di recupero.

Valerio Franzoni