Masi Torello, un’altra delusione. Al ’Villani’ fa festa il Consandolo

masi torello

1

consandolo

2

VOGHIERA: Broccoli, Fiore, Ghali (9’st Franceschini), Mazzoni (1’st Nito), Quarella, Cattin, Boschini (1’st Baldon), Tosse, Toffano, Chiossi (25’ Quarella), Parmeggiani (19’st Vidali). A disp. Yan, Baldon, Nardini, Pocaterra. All. Lega.

CONSANDOLO: Guidi, Frighi (14’st Chahbouni), Nicolasi, Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Berto (33’ Cobianchi), Colino (32’st Gentili), Giberti (40’st Mazzoni), Colombani. A disp. Lesi, Faggioli, Bianconi, Hassan. All. Dirani.

Arbitro: Armando Tortoriello di Imola.

Marcatori: 43’ pt Liri, 14’st Chiossi, 19’st Giberti.

Note: ammoniti Mazzoni, Nicolasi.

Altra delusione per gli uomini di Lega, che cedono l’intera posta al Consandolo, sceso al "Villani" per riscattare la sconfitta interna di mercoledì scorso. Missione compiuta per i Dirani-boys, ma non è stato facile aver ragione del Masi, che ha ribattuto colpo su colpo ed era riuscito anche a pareggiare. Al primo squillo è Colino, al rientro, a farsi vedere dalle parti di Broccoli, un tiro che il portiere para in due tempi. Al 43’ ospiti in vantaggio con Liri, che raccoglie una corta respinta della difesa e trova il corridoio giusto. Nella ripresa il Masi parte forte e chiama alla parata Guidi con un tiro di Toffano. All’11’ il Masi raddrizza la partita: contropiede di Parmeggiani, cui subentra Toffano, dal fondo mette in mezzo per Chiossi, che insacca. Il pareggio dura poco, al 19’ dopo un batti e ribatti in area di testa riporta in vantaggio il Consandolo Giberti.

Nell’altro anticipo, il derby ferrarese di Prima categoria tra Codigorese e Amici di Stefano, è finita 3-3. Dopo 20’ i granata sono già in vantaggio per 2-0, con gol messi a segno da Pavani e Strano. Al tramonto della prima frazione i gialloneri raggiungono il pareggio grazie a Zona e Siciliano. Nel secondo tempo gli ospiti ribaltano il risultato su calcio di rigore trasformato da Granata. Sembra fatta, si profila lo stesso risultato del confronto di coppa, ma al 92’ arriva la beffa per i gialloneri, che subiscono il pari da Strano. "Il pareggio ci sta – ammette Federico Casotti, l’allenatore della Amici di Stefano – dispiace incassare il gol del pareggio nei minuti di recupero. E’ lo stesso copione dell’altro derby, a Santa Maria Codifiume. La delusione è tanta: mi piacerebbe ogni tanto vincere dei derby magari anche non meritatamente".

Franco Vanini