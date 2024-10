Massa Valpiana-Belvedere. Derby che vale tanto

Oggi alle 15.30 è in programma la quinta giornata del girone B di Promozione. La capolista Belvedere sarà impegnata sul terreno di gioco dell’Elmi di Massa Marittima dove affronterà il neopromosso Massa Valpiana in quello che appare un derby di Maremma piuttosto incerto. La squadra di Madau è quarta e proviene dalla bella vittoria ottenuta in Coppa Italia con la Geotermica. Non sarà facile per l’undici di Giallini riuscire a fare punti per mantenere il primato che i grossetani detengono in solitario. La gara sarà diretta da Roberto Scardigli di Livorno. Al Combi di Albinia, invece, l’Atletico Maremma, secondo in classifica con un punto in meno del Belvedere, sfida il Saline. La squadra allenata da Fabio Lorenzini (nella foto) e trascinata dai gol del capitano Coli sinora non ha mai pareggiato avendo vinto tre partite perdendone una, quella con la capolista. L’incontro sarà arbitrato da Rudy Ogliormino di Piombino. Infine, l’Invictasauro renderà visita al San Miniato Romaiano in cerca di punti salvezza per cercare di abbandonare l’ultimo posto in classifica che condivide proprio con gli avversari di questo match e con i livornesi dell’Armando Picchi. a partita sarà arbitrata da Lorenzo Passaglia di Lucca. Il programma: Atletico Maremma-Saline, Massa Valpiana-Belvedere, San Miniato Romaiano-Invictasauro.