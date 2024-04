Massa Valpiana tiene testa a Monterotondo: pari non scontato

massa valpiana

0

monterotondo

0

MASSA VALPIANA: Sannino, Del Bravo, Barbieri, Stefanini, Rocchiccioli, Filippi, Catalano, Luci, Calabrese, Palmieri, Paggini. A disposizione: Musetti, Braschi, Zaccaria, Biagini. All. Madau.

MONTEROTONDO: Di Iorio, Stampa, Imparato, Scarpa, Sanfilippo, Borselli, Ferrari, Balleri, Thiam, Diallo, Tempini. A disposizione: Fiorentini, Keita, Salvetti, Ghelardini, Loizzo, Mane. All.Fratini.

Arbitro: Guerrieri di Arezzo.

Un punto non scontato per la formazione di Fratini che muove la propria classifica contro la prima della classe, la quale oramai non ha più niente da chiedere alla stagione.