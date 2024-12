Massese Cercasi vittoria. Al Vitali c’è il Fucecchio

Vuole tornare a vincere la Massese dopo 3 pareggi consecutivi ma oggi, alle 14.30, allo stadio Vitali, troverà sulla sua strada un Fucecchio voglioso di risalire la china in classifica. I risultati di quest’ultimo periodo ci restituiscono il quadro di un avversario in salute che ha fatto 8 punti nelle ultime 5 gare perdendone soltanto una. Nessuna novità tra i convocati per i bianconeri di casa che si giocheranno il match con gli stessi effettivi di sempre. Dal mercato, per il momento, non sono arrivati rinforzi. C’è stato al contrario un altro addio. E’ quello di Emanuele Pasquini, che si è liberato rescindendo anche lui il contratto con la Massese come già aveva fatto Nicolini. Il trequartista potrebbe accasarsi al Follo. Il tecnico Massimiliano Pisciotta e i suoi ragazzi restano concentrati sul match odierno, consapevoli che c’è da aumentare il passo se si vuol competere per qualcosa d’importante. Negli ultimi due turni il mister palermitano è sceso in campo con i soliti dieci giocatori di movimento dando fiducia a una formazione che gli ha consentito di uscire senza prendere gol da sfide contro rivali toste come Viareggio e Cecina.

Qualcosa stavolta dovrà necessariamente cambiare vista la squalifica di Nico Quilici per somma d’ammonizioni. Al centro della difesa potrebbe essere rispolverato Romiti o piazzato Cecilia come già accaduto in precedenza. In porta è recuperato Mariani che si riprenderà il posto non fatto rimpiangere da un ottimo Cozzolino. Il rovescio della medaglia in queste ultime due domeniche è che la squadra non ha trovato la via del gol. Per dare più spinta Pisciotta potrebbe scegliere di affiancare Goh o Lorenzini a Buffa tenendo fuori Bartolomei. Improbabile, invece, un impiego dal primo minuto di Vignali, convocato per la seconda volta consecutiva ma con poca autonomia nelle gambe.

Gianluca Bondielli