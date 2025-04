Massese chiude la stagione contro Cenaia: addio ai playoff

Un’ultima giornata di campionato che si sperava per la Massese potesse valere tanto e che invece non conterà più nulla. Si avvia mestamente al capolinea la stagione della formazione bianconera che domenica ospiterà allo stadio Vitali il Cenaia, seconda forza del torneo. Per i ragazzi di Massimiliano Pisciotta, settimi e tagliati ormai fuori dalla corsa playoff, le motivazioni non staranno certo nei risvolti di una classifica immutabile. Le dovranno trovare piuttosto dentro di loro, nella voglia di congedarsi con onore dalla propria tifoseria e di prendersi una platonica soddisfazione contro una delle squadre rivelazione del girone. Dall’altra parte, invece, ci sarà un Cenaia agguerrito che avrà bisogno di punti per mantenere quel secondo posto che gli garantirebbe il miglior piazzamento nella griglia playoff.

"Vogliamo fare di tutto per chiudere in bellezza – ha ribadito l’allenatore bianconero -. Non abbiamo più la possibilità di centrare il nostro obiettivo stagionale ma dobbiamo onorare quest’ultima partita per la nostra gente. Conosco i miei ragazzi e non ho dubbi che ci metteranno il massimo dell’impegno". Per Pisciotta questa potrebbe essere anche l’ultima gara sulla panchina bianconera visto che dalla dirigenza non è stato fatto sinora nessun tipo di dichiarazione in proposito su una sua eventuale riconferma. Di sicuro la questione allenatore in questo momento è secondaria rispetto a quella societaria. In primis il patron Gerini dovrà sciogliere le riserve e comunicare se vorrà continuare a reggere le redini della Massese e solo in un secondo momento ci si potrà addentrare in questioni tecniche.

Questo gruppo, al netto dei limiti evidenziati, ha dimostrato di avere 8/9 giocatori di prospettiva dai quali varrebbe la pena ripartire, considerato che diversi di loro sono anche molto giovani, per non perdere completamente il percorso fatto quest’anno. Riguardo all’allenatore è sicuramente positivo il bilancio della prima parte della stagione con la squadra che aveva chiuso il girone d’andata dentro i playoff a 4 punti di distanza dalla seconda e con un cammino in Coppa Italia culminato nella conquista della finale. Disastrosa, però, è stata la seconda parte della stagione dove hanno inciso i tanti infortuni ma c’è stata anche un’innegabile involuzione della squadra.

Gianluca Bondielli