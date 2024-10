Massese Costanzo fiducioso: "Manca poco e saremo al top"

E’ una Massese focalizzata al match di Ponsacco quella che si sta allenando senza due elementi di spicco come Andrei e Vignali, entrambi infortunati. Di giocatori chiave, però, ne è rientrato uno da qualche settimana. Claudio Costanzo domenica ha segnato il gol del pari (il suo terzo stagionale, ndr) confermandosi uno dei leader carismatici dentro ma anche fuori dal campo. "Io lavoro per la squadra poi se arriva il gol e un di più – ha spiegato l’eclettico centrocampista –. Personalmente qui sto benissimo. Peccato aver avuto il primo stiramento in 31 anni che mi ha costretto a rimanere un po’ fuori. La nostra è una squadra individualmente molto forte che deve limare dei piccoli particolari per fare un ulteriore step. Dobbiamo riprenderci quanto lasciato per strada perché abbiamo ancora una media da metà classifica. Dobbiamo dare di più per avere di più. A volte siamo troppo frenetici, facciamo la bella giocata piuttosto che quella più efficace. Dobbiamo lavorare sotto questo aspetto limitando gli sbagli. Non abbiamo nessun tipo di pressione e, anzi, il pubblico è sempre dalla nostra parte. Lo staff tecnico lavora al cento per cento per metterci nelle migliori condizioni possibili e la società è sempre presente. Non ci manca nulla. Dobbiamo avere quella serenità che può portarci solo benefici".

"Contro il Real – prosegue Costanzo – non abbiamo approcciato bene la gara e dobbiamo migliorare in questo. Abbiamo avuto una reazione da squadra vera. Dobbiamo ripartire da quella reazione e mantenere l’attenzione alta nei primi minuti dei due tempi che molto spesso sono quelli che ti spianano la strada per la vittoria. A Ponsacco sarà dura perché hanno fatto la prima vittoria stagionale. Noi andremo là per fare il nostro gioco che ci permette di arrivare sotto porta con una facilità impressionante. Ci manca ancora un pizzico di cattiveria per fare più gol che poi sono quelli che fanno la differenza".

