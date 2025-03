Massese Derby ad alta tensione a Viareggio. In palio punti importanti in chiave playoff

Un derby da vincere. Sia Viareggio che Massese hanno un solo risultato a disposizione se vogliono ancora mantenere viva la propria candidatura alla poule promozione. Aspettiamoci, dunque, questo pomeriggio una sfida senza particolari alchimie tattiche o ostruzionismi. Entrambe le squadre saranno preoccupate soltanto di prevalere l’una sull’altra. Al Marco Polo Sport Center la Massese arriverà senza i vari Mariani, Bertipagani, Cecilia, Quilici e Lorenzini. Quest’ultimo è ancora fermo per il problema alla testa del perone. Mister Pisciotta ha già dato un’indiscrezione di formazione confermando che il capitano Andrea Vignali giocherà di nuovo dal primo minuto a sostegno del bomber Buffa.

"Andrea non è ancora al top – ha chiarito il tecnico siciliano – ma ha bisogno di giocare perché solo così potrà crescere di condizione domenica dopo domenica". Venerdì a causa dell’allerta meteo la squadra non ha potuto effettuare la consueta ultima seduta di rifinitura e questo è stato un grosso rammarico per Pisciotta che, comunque, ha ribadito la massima fiducia nei propri ragazzi.

"Sono atleti che si allenano con grande applicazione ma non dimentichiamoci che molti di loro sono anche dei lavoratori che si alzano presto per andare al lavoro. Io non posso che essere fiero dell’atteggiamento che mostrano sempre sul campo". Rispetto alla formazione di domenica ci sarà un cambiamento forzato in difesa dovuto alla squalifica di Quilici. Già col Montespertoli il mister zebrato ha inserito Romiti al centro della difesa ed è la soluzione più plausibile. Ancora una volta, come ormai accade da settimane, la lista dei 20 convocati comprende diversi ragazzi della Juniores; segnatamente Benassi, Cerri, Girelli e Rami.

Sarà un po’ una sorpresa sul fronte opposto lo schieramento del Viareggio del massese Luca Bonini. L’allenatore in seconda, che ha preso la squadra in mano questa settimana dopo le dimissioni di Amoroso, ha chiarito che non c’è il tempo e non avrebbe neppure senso fare stravolgimenti in queste ultime giornate. Bisognerà, quindi, aspettarsi un Viareggio con la solita identità tattica e grosso modo con gli stessi interpreti.