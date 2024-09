Massese Esame di Coppa. Nel mirino il Forte Querceta

E’ arrivato il momento del primo esame per la Massese che, dopo un pre-campionato caratterizzato da confronti amichevoli soltanto contro squadre di caratura inferiore, è chiamata a misurarsi con un’avversaria di pari categoria. Non un’avversaria qualunque, fra l’altro, perché il Real Forte Querceta, appena retrocesso, ricorda gli ultimi accesi duelli avvenuti proprio in Serie D fino alla stagione 2018/2019.

Allo stadio Necchi-Balloni questa sera, con inizio alle ore 20,30, ci sarà il primo round del primo turno della Coppa Italia d’Eccellenza. Il tecnico Massimiliano Pisciotta per questo debutto si affiderà a quel 3-5-2 che sinora è stato il suo modulo di riferimento. Non potrà contare in attacco sul capitano Andrea Vignali, sempre alle prese con l’infiammazione al tallone, e la lista dei fuoriquota dovrebbe essere impoverita dall’assenza del trequartista Andrea Pasquini.

In lizza per l’unico posto ad appannaggio dei fuoriquota ci saranno i due esterni Samuel Favret e David Nannipieri. Il mister siciliano può tirare un sospiro di sollievo perché a centrocampo ritrova l’esperienza e la classe di Claudio Costanzo, tra i giocatori più rappresentativi della nuova Massese. In avanti c’è molta attesa per la coppia d’attacco tutta massese formata da Buffa e Lorenzini. I due giocatori hanno dimostrato di poter coesistere bene insieme e nelle uscite amichevoli sono andati in rete con buona continuità. Il Real Forte Querceta dopo stasera verrà riaffrontato di nuovo a Massa il 18 settembre. In mezzo ci saranno due gare di campionato contro Certaldo e Camaiore.

Gianluca Bondielli