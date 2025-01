Massese Finale di Coppa. Grande risposta dei tifosi

Il conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia è ormai agli sgoccioli e la risposta dei tifosi massesi è davvero eclatante. Ieri è salito a 600 il numero di biglietti venduti e la Massese ha fatto richiesta alla Lega di altri 300 tagliandi per quest’ultimo giorno di prevendita allo stadio Vitali, dalle ore 15 alle ore 19,30. Gli ultras invitano le 260 persone che verranno in pullman a parcheggiare domani le auto lato gradinata o palazzetto dello sport. Per tutti coloro che verranno al ritrovo e poi partiranno con mezzi privati, incolonnati ai 5 pullman, il suggerimento è di parcheggiare in via Oliveti senza accedere ai piazzali dello Stadio. Il parcheggio e il piazzale davanti alla tribuna dovranno restare completamente liberi per i pullman organizzati dagli Ultras.

Francesco Mariani, l’ultimo arrivato in casa Massese, ha provato a “giocare“ in anticipo la finale. "Non credo che la Sestese farà una partita diversa da quella che abbiamo visto sabato in campionato. Il loro dna è questo. Giocano molto bassi e aspettano un tuo errore per ripartire. Sono bravissimi a farlo, gliene va dato merito, anche perché davanti hanno giocatori di qualità. Non puoi sbagliare nulla con loro, questa sarà la chiave della partita. Ci vorrà pazienza e concentrazione. Sono convinto che più passerà il tempo e più la partita potrà venire dalla nostra parte. C’è un aspetto in più che potrebbe favorirci ed è il campo in sintetico che può facilitare le nostre trame e renderle ancor più pericolose. Avremo, infine, tantissimi tifosi che ci spingeranno per 90 minuti. Dobbiamo giocare per noi e per loro affrontando la gara con tutto il cuore e la passione che abbiamo. Io sono davvero carico come lo ero per questo esordio in campionato. Sono contento di aver segnato e dato il mio contributo anche se ci rimane l’amaro in bocca per non aver vinto. Sono voglioso di far bene in questi due mesi e mezzo che mancano, spero tre con i playoff".