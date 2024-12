Massese Il marchio di Buffa: "Un anno ricco di gioie"

Si chiude un anno da incorniciare per Michael Buffa che ha segnato 22 gol complessivi nella stagione precedente ed è già a quota 12 in quella attuale. Che bilancio fai di questo 2024?

"A livello personale è stato ricco di soddisfazioni. Sono riuscito a fare gol con continuità. In questo campionato c’è voluto un po’ più di tempo per trovare il feeling giusto perché la squadra è cambiata molto ma ora sono tornato sui miei livelli. Io penso solo alla Massese e quello che più mi preme è essere ricordato per aver fatto qualcosa d’importante per questi colori, magari riportandola in serie D".

Hai solo 23 anni ma sei già diventato un bomber scafato. Come spieghi questa tua trasformazione?

"Mi ha aiutato giocare e maturare. Mi sono irrobustito fisicamente diventando di più un attaccante d’area di rigore ma senza perdere la mia velocità perché curo molto la parte atletica e faccio tanta corsa".

Il primo gol fatto a Certaldo come ti è venuto?

"D’istinto. Ne ho parlato con mio padre e siamo d’accordo sul fatto che sia il gol più bello che ho fatto da quando gioco a calcio. Prima magari segnavo gol difficili ma ne sbagliavo di più facili. Adesso ho imparato ad essere più freddo e riesco a fare anche quelli sporchi".

Siete pronti a sfidare la capolista?

Ci stiamo preparando al meglio per questa sfida. Ci rode ancora la partita dell’andata. E’ venuta troppo presto con la squadra che era ancora in fase di rodaggio. Avessimo incontrato il Camaiore a fine girone sarebbe stata un’altra storia. Ci teniamo a far bene contro di loro".

Subito dopo ci sarà la semifinale di Coppa...

"Appuntamento importante. Andare avanti può aprirci la strada della promozione. E poi giocare la finale a Firenze è una prospettiva stimolante".

Gianluca Bondielli