Massese Il sogno continua. Nel mirino il Fucecchio. I bianconeri sono decisi a proseguire l’ascesa verso le posizioni di vertice

Servirà la seduta di rifinitura odierna per far capire al tecnico Davide Del Nero se domani avrà a disposizione almeno uno tra Leonardo Terigi e Michael Scarf da inserire nella propria abituale difesa a tre. C’è un cauto ottimismo per il recupero del trentaduenne lucchese, leader del reparto arretrato, che giovedì ha partecipato a una parte della partitella in famiglia. Se la Massese deve fare i conti con qualche problemino anche il Fucecchio domenica avrà i propri contrattempi a livello di organico. La vittoriosa gara interna contro la Cuoiopelli, infatti, ha lasciato degli strascichi negativi. L’allenatore Lorenzo Dell’Agnello è stato espulso dal campo e non sarà in panchina allo stadio “Vitali“ viste le due giornate di squalifica comminategli dal giudice sportivo. Sono stati appiedati per un turno anche due giocatori: Alessio Badalassi, espulso nel match di domenica, e Francesco Malanchi, ammonito e già diffidato. Quest’ultimo salterà la classica partita dell’ex visto che aveva fatto parte del centrocampo della Massese nella stagione 2020/21.

La Massese domani cercherà di mettere in cascina altri tre punti fondamentali per continuare la scalata alle prime posizioni. Raggiunta la zona playoff adesso la priorità diventa arrivare ad occupare un posizionamento che possa dare un vantaggio ulteriore. Nel mirino ci sono secondo e terzo posto. Per il primato gli 8 punti di distacco sulla capolista Tuttocuoio da recuperare in 9 gare sembrano sinceramente troppi.

Gianluca Bondielli