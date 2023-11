Massese Inizia l’era Del Nero: "Un sogno che si avvera"

E’ Davide Del Nero, ex giocatore bianconero così come i suoi due figli Simone e Manuele, il nuovo allenatore della Massese. Oltre vent’anni fa il tecnico ricevette una chiamata dall’allora presidente Tongiani ma non se ne fece nulla. "E’ un piacere immenso allenare la Massese – esordisce -. E’ sempre stata nei miei sogni. C’era qualche problemino con la vecchia dirigenza e quindi ho dovuto aspettare un po’ per ambire a questa chiamata. Con certa gente avevo le porte chiuse per problemi personali".

Del Nero l’anno scorso ha allenato gli Juniores Nazionali del Seravezza ma ha alle spalle una lunga carriera fra i dilettanti. Ha lavorato molto in Liguria in un po’ tutte le società della Riviera di Levante con un bilancio complessivamente positivo ed anche un’esperienza in serie D. Cosa potrà portare alla Massese? "Porto il mio calcio, la mia mentalità fatta di aggressività, applicazione e intensità. So che non è un compito facile ma il mio impegno sarà totale. Non è la prima volta che vengo chiamato in corsa e dove sono stato le svolte le ho sempre date. Posso promettere, però, solo tanto lavoro che è quello che mi ha sempre contraddistinto. Poi si sa che i risultati a volte dipendono da una virgola. Non ho mai allenato nessuno di questi giocatori e da un certo punto di vista sono contento così. Mi piace entrare in un ambiente dove non conosco nulla perché ho tutto da vedere e tutto da capire".

La scelta Del Nero è stata motivata così dal dg Augusto Cantoni: "A Davide mi lega una grande stima. Da giocatore l’avevo addirittura acquistato io quand’ero a Massa. Lo conosco bene ed ho valutato le caratteristiche di cui c’è bisogno. A noi serve una scossa fortissima, di un allenatore che non abbia pregiudizi nel giocare all’attacco. Del Nero è un tecnico preparatissimo che sicuramente scuoterà il lato caratteriale dei calciatori. Noi le stiamo tentando tutte, compresi gli acquisti che verranno, per cercare di risalire la china".

