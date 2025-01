Massese L’arma in più. Mariani: "Puntiamo in alto"

Avrà un’arma in più la Massese in questa seconda parte di stagione e in particolare nelle prossime due gare con la Sestese. L’ultimo acquisto Francesco Mariani (nella foto) si è già integrato benissimo nell’ambiente bianconero. "Ho trovato dei ragazzi in gamba che mi hanno messo subito a mio agio – spiega il centrocampista di Montecatini – e nei quali ho visto la mia stessa scintilla che è poi quella che mi ha fatto venire a Massa. Mi mancava poter tornare a lottare per qualcosa d’importante; diciamocelo, per una promozione. Ho visto che qui ci sia allena molto bene, in maniera intensa e quando è la gran parte del lavoro è già fatta. Fisicamente mi sento bene. In pratica non mi sono mai fermato. E’ una prosecuzione del lavoro che avevo iniziato col Fucecchio. Proverò a mettere a disposizione del gruppo la mia esperienza. L’importante in gare come le prossime che ci attendono è non farsi attanagliare dalla pressione ma viverle con leggerezza".

La Massese affronterà per due volte la Sestese nel giro di 4 giorni. Che avversario troverà? "E’ una squadra ’noiosa’ da incontrare perché si difende compatta negli ultimi 30 metri ed è brava nel ripartire velocemente. Col Fucecchio ci ho perso proprio così, prendendo due gol in contropiede. Bisognerà, quindi, avere tanta pazienza e non farsi prendere dalla frenesia perché faremmo il loro gioco". Mariani è stato presentato come un giocatore ’multitasking’, in grado di ricoprire più posizioni in campo. "E’ così – conferma Francesco –. A Fucecchio sono partito nei due di centrocampo e poi ho fatto la mezzala destra, che è stato il mio ruolo negli ultimi 9 anni, ed ho finito per giocare come sotto punta dietro a Sciapi. Credo di poter essere utilizzato in più zone del campo e mi trovo bene in tutte. E’ un aspetto positivo soprattutto in una squadra come la Massese dove c’è un continuo interscambio di posizioni per non dare riferimenti agli avversari, come mi ha spiegato il mister".

