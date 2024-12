Massese Mercato in chiusura. Caccia al sostituto di Goh

Si avvicina la dead-line per i trasferimenti dei dilettanti e la Massese non ha ancora trovato l’attaccante col quale sostituire il vuoto lasciato da Goh. Il sodalizio apuano aveva individuato un paio di profili che, però, non hanno ricevuto il via libera dai rispettivi club. Il mercato invernale si chiuderà nella giornata odierna e quindi dovrà necessariamente esserci un’accelerata in queste ultime ore se la Massese vorrà fare concludere una o più operazioni nel reparto avanzato. Di nomi sul taccuino ieri ne rimanevano diversi ma di trattative in fase di chiusura sembra non essercene. Se la società è impegnata sul mercato il tecnico Massimiliano Pisciotta, invece, è tutto concentrato sulla prima gara del girone di ritorno che lo porterà domenica a Certaldo contro una formazione già battuta all’andata ma che è in forte ripresa in queste ultime giornate dove ha inanellato tre vittorie consecutive. Sarà l’ultima gara dell’anno per la Massese che poi inizierà il 2025 ospitando il 5 gennaio la capolista Camaiore. Le zebre avranno un paio di settimane per ricaricare le pile passando il Natale in famiglia e riprendendo poi gli allenamenti.

Dal clima natalizio si sono già fatte coinvolgere alcune vecchie glorie della Massese che si sono ritrovate per un augurio anticipato. Si è ricomposta una grande difesa che ha unito diverse epoche grazie alla presenza di Fabio Angelotti, Francesco Zana, Giancarlo Hellies, Roberto Ceccotti e Gigi Podestà. Con loro c’era anche Gabriella Vitali, vedova del compianto Gianpiero.

Gianluca Bondielli