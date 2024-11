Massese Meritato ritorno al successo. Doppietta di Anich, Pontebuggianese ko

MASSESE

2

PONTEBUGGIANESE

0

MASSESE: Mariani, Mapelli, Quilici, Brizzi (31’ st Cecilia), Romiti, Favret (26’ st Pasquini), Bertipagani (49’ st Bossini), Costanzo (52’ st Lazzini), Buffa, Anich, Bartolomei (15’ st Lorenzini). A disp. Cozzolino, Nicolini, Nannipieri, Goh. All. Pisciotta.

PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Martinelli, Lucaccini, Pievani (52’ st Seghi), Palmese, Kapidani (42’ st Sanzone), Bellandi G. (1’ st Giannotti), Sgherri (31’ st Sali), Granucci, Gargani, Fantini (24’ st Zani). A disp. Calu, Ferrari, Birindelli, Bellandi F.. All. Vettori.

Arbitro: Sivilli di Chieti; assistenti: De Stefano di Empoli e Santaera di Pisa.

Marcatori: 37’ pt, 23’ st Anich.

Note: ammoniti: Quilici (M), Bellandi G., Gargani (P); recupero 0’ e 9’.

MASSA – Vittoria all’inglese per la Massese, che con un gol per tempo si libera del Pontebuggianese e si rilancia in classifica portandosi momentaneamente a meno 1 dalla zona playoff, in attesa delle partite di oggi. Pisciotta conferma 10/11 rispetto alla sfida di Ponsacco, con l’unica novità rappresentata da Bartolomei per Lorenzini alle spalle di Buffa.

La partenza dei bianconeri è però timida e a fare la partita per i primi 15’ sono gli ospiti che flirtano con il gol con Fantini in due occasioni. Intorno al 17’ gli apuani si sciolgono e si fanno vedere prima con Buffa, che calcia a lato dal limite, poi con Favret, che al 20’ fa partire un mancino al volo su sviluppi di corner trovando la risposta di Rizzato. Al 24’ ci prova anche Anich, che dalla lunetta calcia al sette di sinistro, ma l’estremo difensore avversario in tuffo mette in angolo. Sono le prove generali per il fantasista italo-australiano, che al 37’ riesce a rifarsi: pallone raccolto ai 20 metri, finta con il destro e tiro il sinistro che si insacca nell’angolino basso opposto.

Copione identico nella ripresa: prima fase a tinte biancorosse, ma i tentativi sono timidi. Allora è la Massese a segnare al 23’, ancora con Anich, che recupera palla sulla propria trequarti, si fa tutto il campo e a tu per tu con Rizzato appoggia in rete di sinistro. La reazione avversaria non c’è e così i ragazzi di Pisciotta hanno la chance per il tris con Buffa, murato in area in un paio di occasioni dalla retroguardia pontigiana. Una vittoria meritata.

Alessandro Salvetti