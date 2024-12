Massese Momento felice: "Stato di forma ottimale"

E’ tornata sul pezzo la Massese dopo le festività natalizie e continuerà ad allenarsi fino al 29 dicembre. Il gruppo squadra godrà, quindi, di tre giorni di riposo ed effettuerà il primo allenamento del nuovo anno il 2 gennaio. "La squadra sta attraversando un momento di forma ottimale". Ha chiarito Massimiliano Pisciotta nel post gara di Certaldo e perciò in questo periodo non ci sarà che da fare un lavoro di mantenimento per arrivare al big match di domenica 5 gennaio nelle stesse condizioni. "Del Camaiore abbiamo grande rispetto ma non paura". Ha anticipato il mister bianconero. In seno alla squadra non ci sono situazioni che destano preoccupazione. Tommaso Cecilia a Certaldo è partito dalla panchina per una contrattura al retto femorale ma si è trattato di una semplice misura precauzionale. Del resto in quella posizione il tecnico siciliano può contare su un Brizzi che anche a 38 anni assicura ancora un rendimento importante. Proprio per questo Pisciotta ha voluto decantarne le lodi: "E’ un giocatore che in cabina di regia nonostante venga pressato detta sempre i tempi di gioco. E’ il classico giocatore che ho sempre voluto. Lo conosco da tanto tempo e sapevo quello che mi poteva dare".

Nessun problema neppure per Tommaso Bertipagani che prima di Certaldo aveva rimediato una brutta distorsione alla caviglia ma che ha stretto i denti ed è andato in campo regolarmente garantendo la solita prestazione convincente. Per la Massese sarà importante avere tutti gli effettivi a disposizione perché alla ripresa delle ostilità avrà subito due partite fondamentali da giocare nel giro di quattro giorni. Oltre alla sfida di campionato alla capolista ci sarà mercoledì 8 gennaio la semifinale della fase toscana della Coppa Italia d’Eccellenza in gara unica a Ponsacco.

Gianluca Bondielli