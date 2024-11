Massese Ottavo risultato utile consecutivo. Mariani: "Il pari col Viareggio ci va stretto"

La Massese c’è ma la classifica non aspetta. Gli apuani non hanno deluso nel derby ma il pareggino non aiuta. Si è allungato il distacco dalla vetta col Camaiore salito a +9 mentre la squadra rimane ancora fuori dalla zona playoff. "Finché si muove la classifica va sempre bene – ha chiarito a fine gara il portiere Alessio Mariani –. Siamo arrivati all’ottavo risultato utile consecutivo (contando anche la coppa ndr) e vorrà pur dire qualcosa. Certo il pareggio ci va stretto per come ho visto io la partita. Era preferibile vincere e portarci a casa i tre punti ma il Viareggio si è rivelato un avversario fastidioso. Ben diverso da quello che avevamo incontrato e battuto in coppa due mercoledì fa".

"Sono soddisfatto della partita e di come l’abbiamo interpretata – ha ribadito il rientrante Tiziano Andrei –. Sapevamo che non era facile. Io sono tornato in campo dopo aver fatto la mia prima settimana in gruppo e mi sono sentito bene. Sono contento di quello che ho fatto. Da massese è stato emozionante all’entrata in campo vedere quella curva incredibile ed andare a prendere a fine partita il loro tributo è stato un qualcosa di speciale. Questi ragazzi vanno soltanto ringraziati perché sono di un’altra categoria. Dispiace che in una partita di calcio così bella e attesa non ci siano state entrambe le tifoserie così come non era stato concesso a Seravezza. Mi trovo in disaccordo con questo genere di decisione".

"Adesso, però, dobbiamo mettere da parte il derby – prosegue – e pensare alla trasferta di Cecina. L’abbiamo vista all’opera l’hanno scorso ed era un’ottima squadra che è arrivata vicino ai playoff. Quest’anno sta facendo ancora meglio e noi andremo là con la solita voglia di tutte le domeniche di portare a casa la vittoria. Il fatto che si giocherà su di un campo in sintetico non dovrebbe essere un elemento in grado di destabilizzarci. Anzi, per come giochiamo penso che potrebbe aiutare anche noi. Abbiamo visto che al Buon Riposo, su una stessa superficie, i ragazzi hanno fatto una partita clamorosa ed è stato bellissimo vederli da fuori".