Massese Pareggio amaro: "Volevamo i tre punti"

La Massese è tornata da Montespertoli con un pareggio che ne ha mantenuta invariata la distanza dalla vetta ma che l’ha anche fatta scendere al quinto posto. "E’ un pareggio che a me lascia un po’ l’amaro in bocca perché noi eravamo venuti qui per prenderci l’intera posta in palio – ha commentato il tecnico Massimiliano Pisciotta –. Si tratta, comunque, di un buon punto per come si era messa la partita". La Massese, infatti, si è trovata ad inseguire per quasi tutto l’incontro soffrendo il pressing dei locali. "Sapevamo che era una partita molto difficile e che loro giocavano con le linee abbastanza strette – è stata la disamina del mister bianconero –. Potevamo andare in vantaggio subito ed invece dopo pochi minuti ci siamo trovati sotto. Non credo che i nostri avversari abbiano fatto questo grandissimo pressing. Siamo stati piuttosto noi troppo precipitosi a commettere tanti errori in uscita e a riconsegnargli spesso la sfera. Il Montespertoli indirizzava palla sul centro destra dove avevamo Romiti a piede inverso e poi andavano a pressarlo. Noi siamo stati ingenui nel non rigirarla subito nella direzione opposta da dove arrivava. In ogni caso le palle nitide per far gol le abbiamo avute noi. Loro hanno avuto un episodio con palla sulla riga. Nel finale abbiamo fallito il match-point con Costanzo che non è riuscito a schiacciare di testa dopo un’uscita a vuoto del portiere".

Sicuramente non è stata una gara semplice neppure a livello ambientale. "Ad un certo punto sono iniziati a sparire i palloni mentre in un nostro contropiede ne hanno tirato uno in campo e questo non è sportivo. Sembrava una partita di calcetto perché alla fine abbiamo giocato cinquanta, sessanta minuti. Non è facile stare in partita in un campo del genere. I ragazzi sono stati bravi a tenere i nervi saldi".

Gianluca Bondielli