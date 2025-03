Massese Pisciotta mette nel mirino il Fucecchio: "Vietato fare calcoli, pensiamo solo a vincere"

"Non dobbiamo fare calcoli, domenica dobbiamo pensare soltanto a vincere". Massimiliano Pisciotta è fatalista per quest’ultima trasferta di campionato della Massese. "La vittoria del Castelnuovo nel recupero non ci ha cambiato più di tanto – ha esternato il mister zebrato –. Sapevamo di dover vincere già prima e a maggior ragione ci dobbiamo provare adesso. La stessa cosa dovrà fare il Fucecchio e quindi ne uscirà fuori una partita a viso aperto. Paradossalmente in questi casi, quando ad entrambe le squadre serve solo un risultato, finisce spesso per uscire un pareggio. Speriamo non sia così".

Il Fucecchio in questo girone di ritorno è la squadra che ha fatto più punti ma il tecnico palermitano non si scompone più di tanto. "Sappiamo il tipo di partita che ci aspetta ed il tipo di avversario che troveremo. Il Fucecchio è una squadra di categoria che vanta fra l’altro tra le sue fila un certo Sciapi, quello che è stato il capocannoniere per tanti anni del campionato. Da dicembre il Fucecchio è una delle squadre più in forma ma domenica abbiamo battuto il Cecina che era anche lui tra le compagini col miglior rendimento. Questo significa che ce la possiamo giocare senza timore contro chiunque. La Massese sta bene, ha grande entusiasmo e grande voglia di giocarsi la qualificazione ai play off nell’ultima partita. Per arrivarci, però, dobbiamo vincere questa domenica. I ragazzi in settimana provavano logicamente a fare qualche calcolo ma gli ho detto di pensare soltanto alla nostra partita".

La Massese anche domani dovrà fare i conti con una lunga lista di assenze ormai consolidate come quelle di Bertipagani, Cecilia, Lorenzini e Mariani. A queste potrebbe aggiungersene un’altra. "Abbiamo in forse anche Romiti – ha spiegato Pisciotta – che domenica ha stretto i denti per essere in campo col Cecina e devo ringraziare perché ha fatto un’ottima partita. Per fortuna dietro recuperiamo quanto meno Quilici". Da un punto di vista della formazione potrebbe scendere in campo lo stesso undici vittorioso domenica col Cecina con l’unico cambio proprio di Quilici per Romiti. Gianluca Bondielli