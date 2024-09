Massese Prestazione super dei bianconeri. Blitz a Sesto Fiorentino grazie a Buffa e Anich

SESTESE

0

MASSESE

2

SESTESE: Giuntini, Matteo G., Cucionotta (65’ Renieri), Matteo L., Biondi, Cirillo (60’Manganiello), Dianda, Belli (90’ Piccini), Berti, Mazzeo (70’ Caprio), Casati (75’ Sarr). A disp. Soccodato, Pisaneschi, Pisaniello, Gaffarelli. All. Polloni.

MASSESE: Mariani, Mapelli (90’ Nicolini), Quilici, Brizzi, Andrei, Romiti, Favret (78’ Nannipieri), Bertipagani (75’ Bartolomei), Buffa, Anich (92’ Pasquini), Lorenzini (55’ Vignali). A disp. Cozzolino, Bossini, Lazzini, Banti. All. Pisciotta.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Marcatori: 50’ Buffa, 61’ Anich.

Note: spettatori 150. Ammoniti: Andrei, Romiti, Mapelli, Belli, Dianda.

SESTO FIORENTINO – Dopo il ritorno alla vittoria assaporato in Coppa Italia, ecco il colpaccio che serviva: la Massese sbanca il campo della Sestese rimasto imbattuto da 28 giornate. Un successo straordinario conquistato con grande autorità dalla squadra del tecnico Pisciotta che ha dimostrato di aver cambiato marcia. I meriti principali di questo primo exploit esterno della Massese è di tutta la squadra che ha prima controllato le mosse dei padroni di casa e poi ha sfoderato due colpi vincenti a conclusione di una prova superlativa molto convincente che non ha lasciato scampo ai padroni di casa. Una Massese che nonostante alcune assenze, ha trovato l’opportunità di fare debuttare del nuovo centrocampista Tommaso Bertipagani 2003, ex Borgo San Donnino, tenendo sempre sotto controllo la squadra di casa che in un paio di occasioni ha cercato di riaprire la gara.

Al pronti-via l’approccio della squadra di Pisciotta è buono, ma il primo squillo è della Sestese la cui conclusione finisce sopra la traversa. La squadra apuana controlla bene gli assalti dei rossoblù locali che pian piano perdono di lucidità. Nella ripresa è la Massese a presentarsi con autorità davanti alla porta di Giuntini. Al 50’ il bomber Buffa, ben lanciato, s’invola centralmente verso Giuntini bruciandolo di precisione. La reazione dei padroni di casa c’è ma è insufficiente per creare problemi ai bianconeri. Al 61’ arriva subito il raddoppio: palla combattuta sulla linea di fondo che poi giunge fra i piedi di Anich che con sicurezza fulmina ancora l’incolpevole Giuntini. Per la Massese è un successo importante che dà slancio alla classifica e al morale.

Giovanni Puleri