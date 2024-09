Massese Pronto riscatto dei bianconeri. Mapelli e Buffa annientano il Certaldo

MASSESE

2

CERTALDO

0

MASSESE: Mariani 6,5, Mapelli 7,5 (29’ st Vignali 6,5), Romiti 6, Brizzi 6,5 (32’ st Cecilia 6), Andrei 6,5, Quilici 6,5, Favret 6,5 (35’ st Nannipieri 6), Costanzo 7, Buffa 7,5, Anich 7 (26’ st Lazzini 6), Lorenzini 6,5 (5’ st Goh 7). A disp. Cozzolino, Banti, Nicolini, Pasquini. All. Pisciotta.

CERTALDO: Gasparri, Ciappi (26’ st Pagliai), Piochi (1’ st Bettoni), Borboryo, Lastrucci, Casella (1’ st Muresan), Zefi, Cito (34’ st Lo Guzzo), Mearini, Cenni (16’ st Pieracci), Innocenti. A disp. Mengoni, Lebbaraa, Signorini. All. Corsi.

Arbitro: Foresi di Livorno; assistenti: Tilli di Prato e Casole di Pisa.

Marcatori: 12’ pt. Mapelli, 36’ pt. Buffa.

Note: spettatori 350 circa; ammoniti Costanzo (M), Mapelli (M), Mearini (C).

MASSA –Riscatto doveva essere e riscatto è stato. Dopo il rocambolesco ko di Camaiore, la Massese supera il Certaldo nel recupero della prima giornata trovando così i primi 3 punti del campionato. Allo stadio Vitali Pisciotta conferma il 3-5-2 e dieci undicesimi della formazione scesa in campo domenica, con l’unica novità rappresentata da Quilici al posto di Nicolini. La partenza è però a tinte viola: al 3’ Mearini passa fra le maglie troppo larghe della difesa bianconera e prova il diagonale che costringe Mariani all’intervento. Passano 4’ e il Certaldo sfiora nuovamente il gol sugli sviluppi di un corner. La Massese viene fuori al 12’ e lo fa con il gran gol di Mapelli che, dal limite dell’area, calcia al volo dopo una respinta dalla difesa ospite e insacca nell’angolino basso. La reazione dei fiorentini è morbida e si limita a un possesso palla sterile e così le occasioni sono bianconere. Al 27’ Buffa recupera un pallone sulla trequarti e prova il tiro, schermato dalla difesa, mentre al 36’ trova un gol da attaccante di razza: Costanzo dal fondo mette un rasoterra a centro area, dove il numero 9 bianconero arpiona, prende posizione, si gira e calcia infilando Gasparri. Nel finale di tempo il bomber massese ha la chance per il 3-0, concessagli da un intervento mancato dell’estremo difensore ospite al limite dell’area, ma il tiro è sporcato da un difensore.

Nella ripresa la Massese amministra senza rischiare, con gli unici squilli viola che arrivano da corner o su errori della stessa squadra apuana come al 29’, quando Mearini recupera palla in area e calcia a botta sicura, venendo murato da Quilici. I padroni di casa si affidano invece alla velocità di Goh, una spina nel fianco per la retroguardia di Corsi. L’ex Cuoiopelli raggiunge più volte l’area di rigore e prova ad apparecchiare per Buffa, ma ogni volta le azioni sfumano. Nel recupero il numero 20 bianconero decide invece di mettersi in proprio, ma a tu per tu con Gasparri si fa ipnotizzare calciando centrale.

Alessandro Salvetti