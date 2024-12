Massese Ritorno alla vittoria dopo 3 pareggi. Buffa bum bum e il Fucecchio finisce ko

MASSESE

2

FUCECCHIO

1

MASSESE: Mariani, Mapelli, Romiti, Cecilia (77’ Goh), Andrei, Bossini (56’ Favret), Bertipagani (61’ Vignali), Costanzo (84’ Brizzi), Buffa, Anich (90’ Lazzini), Bartolomei. A disp. Cozzolino, Banti, Lazzini, Lorenzini, Nannipieri. All. Pisciotta.

FUCECCHIO: Rocchi, Orsucci, Arapi, Nannetti (88’ Banti), Malanchi, Ghelardoni, Taddei (67’ Cenci), Mariani, Rigirozzo (67’ Agostini), Geniotal (81’ Gjoni), Sciapi. A disp. Gori, Bellini, Iaia, Fiorini. All. Targetti.

Arbitro: Lachi di Siena.

Marcatori: 16’ e 80’ Buffa (M), 41’ Sciapi (F).

Note: spettatori 164; angoli 4-3; ammoniti Mapelli, Ghelardoni, Arapi, Rigirozzo e Costanzo.

MASSA – La Massese torna al successo dopo tre pareggi consecutivi e fa salire a 9 la striscia di risultati utili riagguantando il 5° posto in classifica. La vittoria coincide col ritorno al gol di Buffa che con una doppietta si aggiudica la sfida tra bomber con Sciapi, a segno una volta. In avvio di gara il Fucecchio fallisce un’occasione macroscopica con Mariani che davanti al portiere non inquadra la porta. Non sbaglia, invece, Buffa, al 16’, liberato da un liscio di Ghelardoni su cross basso di Mapelli. La Massese potrebbe raddoppiare al 39’ ma prima Buffa viene atterrato, forse fallosamente e poi Anich si fa ribattere col petto da Rocchi il tiro ravvicinato. Passano 2’ e gli ospiti pareggiano con Sciapi che entra in area e ’fredda’ Mariani sul primo palo. Al 46’ l’arbitro incredibilmente non fischia un fallo da ultimo uomo su Buffa, davvero poco tutelato in questa prima parte di torneo.

Nella ripresa scende in campo una Massese molto più determinata che crea occasioni a raffica. Al 2’ Buffa manda sopra la traversa di testa su cross di Costanzo e all’8’ si gira in area con tiro deviato in corner. Al 9’ è Cecilia di testa nell’area piccola a non indirizzare in porta un cross al bacio di Anich. Entra Vignali e impegna subito il portiere al 17’ con un tiro cross e al 19’ con un piatto poco angolato. Il Fucecchio è alle corde. Si fa vedere al 34’ con un inzuccata di Mariani ma finisce per capitolare un minuto dopo. Sul tiro di Favret è il solito Buffa a trovare la deviazione vincente. Nel recupero Mariani salva il risultato tuffandosi all’angolino su bordata di Cenci.

Gianluca Bondielli