Massese Sale la febbre per la finale di Coppa. Cinquecento tifosi alla sfida con la Sestese

Oltre 300 biglietti venduti soltanto nel primo giorno di prevendita. Si preannuncia un esodo massiccio di tifosi bianconeri a Firenze per la finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Sestese. Oggi e domani la Massese continuerà la vendita anticipata dei tagliandi allo stadio Vitali in orario pomeridiano (dalle ore 15 alle 19,30). Ci sono ancora 200 biglietti dei 500 iniziali messi a disposizione dalla Lega ma è una quantità che potrà essere implementata nel caso la società apuana li esaurisse tutti. Non esiste assolutamente un problema-biglietti al momento per chi volesse andare allo stadio ’Gino Bozzi’ a sostenere la squadra verso la conquista di questo agognato trofeo.

Ieri intanto è stato ultimato anche il quinto pullman da parte degli ultras ed è iniziato l’allestimento del sesto. Per informazioni e prenotazioni il numero di riferimento rimane il 328 1340106. Si stima a questo punto che gli sportivi massesi presenti all’impianto sportivo ribattezzato ’Due Strade’ dovrebbe superare le 500 unità considerando anche che tante persone si stanno organizzando per lo spostamento con mezzi propri. La raccomandazione rimane quella, per chi può, di assicurarsi il tagliando già in questi giorni per evitare poi file o intasamenti alla biglietteria dello stadio a Firenze.

Se la tifoseria si sta premunendo ed è già sicuro che la Massese mercoledì giocherà come se fosse in casa in quanto a partecipazione dei propri sostenitori, la squadra, stando alle parole del tecnico Massimiliano Pisciotta, non ha neppure bisogno di prepararsi. "Io credo che nelle finali ci sia poco da provare. Le finali non si preparano: si giocano e si vincono. Mercoledì sarà tutta un’altra musica rispetto alla gara di sabato scorso per quanto riguarda la posta in palio, ma sotto il profilo del canovaccio della gara sono convinto che si ripeterà quanto visto in campionato, con noi che palleggiamo e loro che aspetteranno qualche nostro disimpegno sbagliato per ripartire".

La Massese in questa finale dovrà fare i conti con l’importante defezione dello squalificato Matteo Mapelli e di conseguenza il tecnico siciliano sarà chiamato a trovargli un sostituito sulla fascia destra di difesa. Per il resto dovrebbe poter contare su tutti gli effettivi con ampie possibilità di scelta in ogni reparto. Qualche titolare sabato è stato preservato partendo dalla panchina o attraverso staffette in campo.

