Massese Scoglio Zenith. Brizzi in cabina di regia. Del Nero orientato a schierare la difesa a tre con Del Pecchia, Terigi e Bertonelli

Si svuota finalmente la casella degli indisponibili in casa Massese che rispetto a domenica scorsa perde Zavatto ma ritrova nel novero dei convocati quattro giocatori: Del Pecchia, Terigi, Andrei e Bennati. Notizia importante per il tecnico Davide Del Nero che in questo scoppiettante finale di stagione avrà bisogno del maggior numero di effettivi per distribuire bene le forze e le energie. Con qualche difensore in più a disposizione la Massese dovrebbe tornare al modulo col quale ha effettuato la sua incredibile scalata alla classifica. Si va verso il ritorno alla difesa a tre comandata da Terigi con Del Pecchia e Bertonelli ai suoi lati.

In cabina di regia potrebbe tornare Brizzi supportato da Fortunati e Cornacchia mentre sulle corsie esterne oltre a Marchini si potrebbe rivedere Andrei. Certo in mediana, sia al centro sia sulle fasce, le alternative non mancano al mister apuano. Davanti, invece, non si può prescindere da Michael Buffa che è l’unico vero terminale della squadra. Il match odierno contro lo Zenith è impegnativo ma una vittoria consentirebbe di superare i pratesi in classifica facendo guadagnare quanto meno una posizione ad una Massese che al momento è quinta nel girone. Si spera che lo stadio Vitali, che nell’ultima gara interna aveva ospitato circa 500 spettatori, possa rappresentare ancora una volta un valore aggiunto per trascinare la squadra verso il successo. Gianluca Bondielli