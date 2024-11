Massese Senza reti il derby con il Viareggio. Ma è un pareggio che sta stretto agli apuani

MASSESE

0

VIAREGGIO

0

MASSESE: Mariani, Mapelli, Quilici, Cecilia (66’ Brizzi), Andrei, Favret (89’ Bossini), Bertipagani (84’ Lorenzini), Costanzo, Buffa, Anich, Bartolomei (55’ Goh). A disp. Cozzolino, Lazzini, Nannipieri, Pasquini, Romiti. All. Pisciotta.

VIAREGGIO: Carpita, Frroku, Bertelli, Bianchi (82’ Nannetti), Ricci, Bertacca, Belluomini C., Remedi, Brega (66’ Caggianese), Bibaj (65’ Baracchini), Ortolini. A disp. Manfredi, Santini, Sorbo, Maurelli, Minichino, Belluomini T. All. Amoroso.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Note: spettatori 530; angoli 8-4; ammoniti Bertacca, Bertipagani, Frroku, Mariani, Ortolini, Bianchi, Bertelli; recupero 1’ e 5’.

MASSA – E’ finito senza reti un derby dove è la Massese a recriminare di più per la maggior mole di gioco prodotto e di occasioni da rete fallite. L’allenatore degli apuani Pisciotta ha preferito partire con una squadra più ’abbottonata’ senza seconda punta e con Anich e Costanzo alzati a supporto di Buffa, mentre sul fronte opposto Amoroso ha schierato subito il nuovo arrivato Ortolini in coppia con Brega nel suo 4-4-2.

Il primo squillo è stato apuano con Bertipagani che al 2’ ha impegnato Carpita in scivolata da dentro l’area. La verve iniziale della Massese si è progressivamente attenuata. Soltanto al 33’ la squadra di casa è riuscita di nuovo ad andare pericolosamente al tiro con Buffa, azionato in profondità da Costanzo, che in diagonale ha costretto Carpita alla parata a terra. Ci ha provato ancora Bertipagani pochi minuti dopo da lontano con una conclusione che ha sorvolato di poco sopra la traversa. Il Viareggio ha risposto nel finale con un bolide fuori misura di Brega e con una sorta di rigore in movimento sprecato da Bibaj, ma i massesi hanno risposto con una punizione di Anich respinta di pugno da Carpita (46’) e soprattutto con un tiro dal limite di Bartolomei, smarcato da un lancio perfetto di Anich, su cui si è fatto trovare pronto il solito portierone viareggino.

Nella ripresa la Massese ha accentuato la spinta. Al 2’ Buffa è scattato di nuovo in profondità ma Carpita non si è fatto sorprendere. Con l’ingresso di Goh al 55’, al posto di un poco appariscente Bartolomei, è cresciuta la pericolosità a sinistra. Al 74’ Bertipagani ha sprecato un gran cross di Favret colpendo di testa in modo troppo fiacco e centrale da ottima posizione. Al 76’ Anich ha fatto partire un pericoloso cross teso che né Buffa né Goh sono riusciti a deviare in rete col primo forse affossato da un difensore. Altra occasione d’oro fallita al 77’ quando, dopo il tiro da sinistra di Goh respinto dall’onnipresente Carpita, Anich in scivolata non ha ribadito in rete da pochi passi. Ultimo brivido nel recupero quando Lorenzini in area ha provato un difficile assist di petto per Buffa invece di calciare a rete.

Gianluca Bondielli