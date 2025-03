Massese Si ferma Lorenzini. Nuovo rebus per Pisciotta

E’ destino che la Massese e il tecnico Pisciotta non possano dormire sonni tranquilli. Col rientro di Andrea Vignali il mister siciliano già pregustava la possibilità di avere a disposizione tutte le sue bocche di fuoco domenica contro il Montespertoli, magari alternandole nel corso della gara, ma ecco arrivare il forfait di Andrea Lorenzini a scombinare i piani. La seconda punta massese ha accusato un problema al ginocchio, si teme possa trattarsi di menisco, e non sarà della partita. A questo punto è probabile che col bomber Buffa parta dal primo minuto Ferrara mentre capitan Vignali, che non rivede in campo da oltre un mese, dovrebbe essere utilizzato nella parte finale dell’incontro.

Un intoppo che non ci voleva in una sfida nella quale la Massese dovrà cercare di trovare assolutamente la via della rete e la vittoria per effettuare il sorpasso sui gialloverdi fiorentini che al momento la sopravanzano in classifica di una lunghezza. C’è bisogno di un deciso cambio di passo da parte delle ’zebre’ in queste ultime giornate per centrare l’obiettivo dei playoff. Obiettivo a cui la tifoseria bianconera tiene tantissimo, ragion per cui ha già provveduto a lanciare appelli affinché domenica lo stadio Gianpiero Vitali possa essere riempito e possa trascinare la squadra al successo.

Dopo il match interno col Montespertoli la Massese sarà chiamata al derby col Viareggio dove, per ragioni di ordine pubblico, è probabile che sarà precluso l’ingresso ai residenti nella provincia di Massa Carrara. La sfida, infatti, è tra quelle rinviate alle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore. E non è escluso che la gara possa disputarsi a Seravezza, come già accaduto in Coppa.

Gianluca Bondielli