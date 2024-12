Massese Subito al lavoro per la Coppa Italia. Trasferta trappola in casa della Cuoiopelli

Settimana intensa per la Massese che già domani è chiamata a tornare in campo per la disputa del quarto di finale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza. Ancora una volta i bianconeri dovranno giocare in trasferta, sempre in gara secca e con calci di rigore in caso di pareggio al termine dei novanta minuti. Si gioca a Santa Croce sull’Arno in casa di una Cuoiopelli che è ultima in campionato ma che il tecnico Massimiliano Pisciotta non sottovaluta assolutamente.

"Dovremo stare attenti perché anche in quest’ultima giornata la Cuoiopelli ha venduto cara la pelle. Ha battuto il Cenaia in casa tre domeniche fa e quindi non è una squadra allo sbando. Ho sempre detto che la Massese deve onorare tutte le partite a cominciare dalle amichevoli proseguendo con quelle ufficiali. Siamo arrivati ad un buon punto nella competizione e sarebbe un peccato fermarci proprio adesso. Dovremo andare là concentrati badando di recuperare le forze in questi giorni in modo di andare là e fare una grande gara sia sotto il profilo mentale che quello atletico".

Proprio per questa ragione il tecnico siciliano ha dato ieri un giorno di riposo alla squadra che si rivedrà al campo soltanto oggi per la rifinitura. Nella vittoriosa e convincente prestazione di domenica contro il Fucecchio non è passato inosservato l’atteso rientro in campo di Andrea Vignali che ha giocato l’ultimo scampolo di gara.

"Sono contentissimo di essermi gettato un anno e mezzo bruttissimo alle spalle e ancora di più che sia combaciato col nostro ritorno alla vittoria – ha esternato il capitano –. Speriamo che non ci siano più intoppi e che possa iniziare a dare una mano alla squadra. Mi mancano ancora tante cose, spunto e minutaggio, ma lavorerò tanto e dovrò andar forte anche in allenamento per iniziare ad aiutare la squadra. Non so dire che percentuale di condizione ho al momento ma è ancora bassa".